25.07.2018, 20:04

Nord Stream 2 начала в Германии укладку труб для нового газопровода

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Deutsche Welle
EST
Nord Stream 2
Nord Stream 2Foto: Handout, Reuters

Работы начались в Грайфсвальдском заливе под Любмином. Сооружение "Северного потока-2" планируется завершить к концу 2019 года.

Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток — 2", по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию. Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе.

На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции, сообщил представитель компании. Nord Stream 2 еще два месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

Сооружение спорного газопровода "Северный поток — 2", против которого резко возражаютУкраина, страны Балтии и Польша, планируется завершить к концу 2019 года.

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