25.07.2018, 20:04

Nord Stream 2 начала в Германии укладку труб для нового газопровода

 (22)
Deutsche Welle
EST 1
Nord Stream 2
Nord Stream 2Foto: Handout, Reuters

Работы начались в Грайфсвальдском заливе под Любмином. Сооружение "Северного потока-2" планируется завершить к концу 2019 года.

Компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток — 2", по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию. Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе.

На первом этапе сегменты труб, приваренные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, ведущему к наземной приемной станции, сообщил представитель компании. Nord Stream 2 еще два месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб.

Сооружение спорного газопровода "Северный поток — 2", против которого резко возражаютУкраина, страны Балтии и Польша, планируется завершить к концу 2019 года.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО| В Таллиннском заливе прогремел взрыв

25.07.2018
Сегодня военнослужащие ВМФ Сил обороны Эстонии провели в Таллиннском заливе операцию по ликвидацию донной мины TMB-II времен Второй Мировой войны. С 1993 года в водах Эстонии было найдено и уничтожено свыше 1250 опасных объектов, содержавших взрывчатые вещества - морских мин, торпед и авиабомб.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
334,80 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Смерть семьи кабанов на шоссе, побег заключенного из открытой тюрьмы и подозрительные звонки эстоноземельцам

25.07.2018
- 24 июля не вернулся к предусмотренному времени в открытую тюрьму Вируской тюрьмы заключенный Виктор Абрам, который до сих пор не найден.
- В выходные многим пользователям эстонских мобильных номеров, вне зависимости от оператора, поступили подозрительные звонки из Самоа. Сегодня читатели сообщили, что им звонят из Тонго, Вануату и Папуа — Новой Гвинеи.
- Сегодня рано утром на 32 километре шоссе Таллинн-Тарту автомобиль сбил семью кабанов, погибли свиноматка, подсвинок и пять поросят.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Яндекс" платит таксистам в Эстонии 5-6 евро за поездку вне зависимости от ее реальной стоимости

25.07.2018
С каждой поездки "Яндекс.Такси" платит водителю 5-6 евро, пусть даже для пассажира поездка стоит 70 центов или вообще бесплатна. "Яндекс" просто доплачивает, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Всемирно известного гуру обвиняют в сексуальных домогательствах. 600 эстоноземельцев занимались с ним йогой голышом

25.07.2018
Известного и почитаемого во многих странах тренера по йоге Свами Вивекананду Сарасвати (Swami Vivekananda Saraswati), в миру — Наркиса Таркау и его приближенных обвиняют в многолетних сексуальных домогательствах.
Подробнее

ЭКСКЛЮЗИВ DELFI| Продолжению “Курьера” — быть! Федор Дунаевский: сценарий второй части уже написан

25.07.2018
27 июля в Таллинне состоится творческий вечер Федора Дунаевского. Delfi встретился с актером незадолго до вечера и узнал, почему Дунаевский лежал в больнице в Таллинне, что он думает о современном российском кино и, самое главное, ждать ли поклонникам продолжение “Курьера”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Андрес Анвельт: как зарождалась эпоха Коли Таранкова

25.07.2018
Конец 80-х стал поворотным для криминальной среды. Что же было раньше в Эстонии? Вполне очевидно, что такого классического, как в России, воровского мира здесь не существовало. Конечно, были люди, которые жили по воровским законам и за счет этого укрепляли свой авторитет, но они не доминировали.
Подробнее