Финская компания Nokia подала против американской Apple несколько судебных исков за нарушение патентных прав. Об этом сообщается на сайте компании.

В своем сообщении Nokia утверждает, что владеет тремя портфелями интеллектуальной собственности. Также подчеркивается, что в ее собственности находятся десятки тысяч патентов, которые покрывают множество технологий, используемых в современных смартфонах и планшетах.

”С момента подписания соглашения о лицензировании, заключенного в 2011 году и покрывающего некоторые из патентов Nokia Technologies, Apple отклоняла последовательные предложения Nokia лицензировать и другие запатентованные разработки, которые используются во многих продуктах компании”, — утверждается в заявлении финской компании.

Nokia отмечает, что после многих лет переговоров с Apple она намерена защищать свои права в суде.

Ранее стало известно, что смартфоны под брендом Nokia выйдут в первой половине 2017 года.