15.02.2018, 21:40

Nokia объявила о новых сокращениях персонала

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rus.delfi.ee
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Nokia X-seeria telefonid
фото иллюстративноеFoto: Hans Lõugas

Технологическая компания Nokia начинает переговоры по сокращению персонала. В сетевом подразделении компании будет ликвидировано около 350 рабочих мест на своих заводах в Финляндии.

Сокращения коснутся всех групп, обслуживающих отделов и заводов Nokia в Финляндии, за исключением завода в Оулу, передает Yle.

Кроме того, сокращения планируют провести в подразделении Nokia Technologies. Там может исчезнуть около 75 рабочих мест.

В настоящее время в штате Nokia в Финляндии насчитывается около 6300 человек.

Nokia обосновывает сокращения тем, что рынок сетевых услуг будет далее сокращаться и в этом году.

Предыдущий раунд сокращений в Nokia прошел летом прошлого года.

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