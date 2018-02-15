Nokia объявила о новых сокращениях персонала

Технологическая компания Nokia начинает переговоры по сокращению персонала. В сетевом подразделении компании будет ликвидировано около 350 рабочих мест на своих заводах в Финляндии.

Сокращения коснутся всех групп, обслуживающих отделов и заводов Nokia в Финляндии, за исключением завода в Оулу, передает Yle.

Кроме того, сокращения планируют провести в подразделении Nokia Technologies. Там может исчезнуть около 75 рабочих мест.

В настоящее время в штате Nokia в Финляндии насчитывается около 6300 человек.

Nokia обосновывает сокращения тем, что рынок сетевых услуг будет далее сокращаться и в этом году.

Предыдущий раунд сокращений в Nokia прошел летом прошлого года.