Nokia объявила о новых сокращениях персонала

Технологическая компания Nokia начинает переговоры по сокращению персонала. В сетевом подразделении компании будет ликвидировано около 350 рабочих мест на своих заводах в Финляндии.
Сокращения коснутся всех групп, обслуживающих отделов и заводов Nokia в Финляндии, за исключением завода в Оулу, передает Yle.
Кроме того, сокращения планируют провести в подразделении Nokia Technologies. Там может исчезнуть около 75 рабочих мест.
В настоящее время в штате Nokia в Финляндии насчитывается около 6300 человек.
Nokia обосновывает сокращения тем, что рынок сетевых услуг будет далее сокращаться и в этом году.
Предыдущий раунд сокращений в Nokia прошел летом прошлого года.