Ночью жителям Эстонии поступали звонки с неизвестных номеров. Брать трубку и перезванивать категорически не рекомендуется!

Сегодня ночью и утром некоторые жители Эстонии получили звонки с неизвестных самоанских номеров, которые начинаются на +685.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоняк предупреждает, что на подобные номера ни в коем случае нельзя перезванивать, поскольку это за это со звонившего будет востребован повышенный тариф, что значительно увеличит его счет за мобильные услуги.

”Если вы не ожидаете звонка из-за границы, то отвечать на пропущенный звонок с неизвестного номера не стоит, особенно если вызов был очень короткий”, — говорит она.

В Telia подтвердили, что некоторые клиенты фирмы получили сегодня ночью странные звонки. Фирма настоятельно рекомендует не брать в таких случаях трубку и не перезванивать самим, а также сразу сообщать о подозрительных номерах своему мобильному оператору.