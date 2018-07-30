”Никто не хочет нюхать помет!” Жители Вяймела протестуют против строительства в поселке огромного птичьего двора

Жители Вяймела в Вырумаа протестуют против строительства в поселке огромного птичьего двора.

”Никто не хочет жить в запахе помета”, — говорит Индрек Абель, чей дом находится в километре от планируемой постройки.

По словам Абеля, другие местные жители также против данного сооружения, но планировка строительства началась специально в то время, когда многие находятся в отпуске и за новостями не следят.

”У меня в семье два астматика. Не знаю, почему надо строить курятник именно в населенном пункте. Если пройтись по карте, то можно найти с десяток мест, где в радиусе 35 км стоит только один дом и где можно было бы построить”, — говорит Абель.

Птичий двор планирует предоставить работу десятерым человеком. По словам другого активиста Тийю Ритар, одно место принадлежит директору, парочка — мехатроникам и остальные — айтишникам. ”Попадают ли местные под эту квалификацию, непонятно”, — говорит она и отмечает, что планировщики даже не отрицают, что будет выделяться аммиак, который воняет. Кроме того, как отмечает женщина, птичий двор противоречит действующей до 2030 года планировке волости.