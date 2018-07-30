30.07.2018, 21:04

”Никто не хочет нюхать помет!” Жители Вяймела протестуют против строительства в поселке огромного птичьего двора

 (12)
rus.delfi.ee
EST 1
”Никто не хочет нюхать помет!” Жители Вяймела протестуют против строительства в поселке огромного птичьего двора
Foto: Raivo Tasso

Жители Вяймела в Вырумаа протестуют против строительства в поселке огромного птичьего двора.

”Никто не хочет жить в запахе помета”, — говорит Индрек Абель, чей дом находится в километре от планируемой постройки.

По словам Абеля, другие местные жители также против данного сооружения, но планировка строительства началась специально в то время, когда многие находятся в отпуске и за новостями не следят.

”У меня в семье два астматика. Не знаю, почему надо строить курятник именно в населенном пункте. Если пройтись по карте, то можно найти с десяток мест, где в радиусе 35 км стоит только один дом и где можно было бы построить”, — говорит Абель.

Птичий двор планирует предоставить работу десятерым человеком. По словам другого активиста Тийю Ритар, одно место принадлежит директору, парочка — мехатроникам и остальные — айтишникам. ”Попадают ли местные под эту квалификацию, непонятно”, — говорит она и отмечает, что планировщики даже не отрицают, что будет выделяться аммиак, который воняет. Кроме того, как отмечает женщина, птичий двор противоречит действующей до 2030 года планировке волости.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Вышедшие из-под контроля поминки умерших в Одессе эстонцев и подробности ЧП в McDonald’s

30.07.2018
- С поминок по умершим в Одессе эстонцам семь человек было доставлено в вытрезвитель
- Страховая фирма оставила попавшего в Таиланде в тяжелую аварию мужчину без помощи
- Избившие и ограбившие иностранца в McDonald's молодые люди требовали у него денег еще на ”Поцелуйке”
Подробнее


Испытания по выходу стран Балтии из электросистемы России состоятся в июне следующего года

30.07.2018
По соглашению администрирующих электросистемы стран Балтии Eleing, AST и Litgrid испытания по выходу трех стран из российской электросистемы состоятся 8 или 29 июня следующего года.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107242001
81,- €
48,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782002
117,90 €
70,74 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €

ВИДЕО: Просто вынес! В России мужчина похитил платежный терминал с четвертью миллиона рублей

30.07.2018
Полицейские задержали 26-летнего жителя Выселковского района Краснодарского края, укравшего платежный терминал, в котором находилось 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




ФОТО: В лесу Нарва-Йыэсуу опять вспыхнул пожар

30.07.2018
Главный лесник Ида-Вирумаа Алар Сюда побывал сегодня около 16:00 на участке леса Нарва-Йыэсуу, где вчера спасатели закончили тушение пожара,и застал там несколько новых очагов пламени. Спасатели опять приступили к борьбе с огнем.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ