30.07.2018, 21:04

”Никто не хочет нюхать помет!” Жители Вяймела протестуют против строительства в поселке огромного птичьего двора

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”Никто не хочет нюхать помет!” Жители Вяймела протестуют против строительства в поселке огромного птичьего двора
Foto: Raivo Tasso

Жители Вяймела в Вырумаа протестуют против строительства в поселке огромного птичьего двора.

”Никто не хочет жить в запахе помета”, — говорит Индрек Абель, чей дом находится в километре от планируемой постройки.

По словам Абеля, другие местные жители также против данного сооружения, но планировка строительства началась специально в то время, когда многие находятся в отпуске и за новостями не следят.

”У меня в семье два астматика. Не знаю, почему надо строить курятник именно в населенном пункте. Если пройтись по карте, то можно найти с десяток мест, где в радиусе 35 км стоит только один дом и где можно было бы построить”, — говорит Абель.

Птичий двор планирует предоставить работу десятерым человеком. По словам другого активиста Тийю Ритар, одно место принадлежит директору, парочка — мехатроникам и остальные — айтишникам. ”Попадают ли местные под эту квалификацию, непонятно”, — говорит она и отмечает, что планировщики даже не отрицают, что будет выделяться аммиак, который воняет. Кроме того, как отмечает женщина, птичий двор противоречит действующей до 2030 года планировке волости.

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