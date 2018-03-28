Никакой Аюрведы! На таможне не пропустили заказанный по почте индийский препарат

В редакцию Delfi обратился читатель, который заказал по почте индийский препарат, но не получил его, потому что посылку не пропустили на таможне. Налогово-таможенный департамент объясняет причину.

”Я заказал по почте из Индии аюрведический препарат ”Брами”. За два месяца до этого был другой. На таможне решили ,что это не БАДы,а лекарственные препараты. Аюрведа не использует никакой химии. У нас этот препарат не купить. Я заказал одну баночку — 60 капсул. Стоимость — 10 евро. Единственное, к чему они прицепились, что это лекарственный препарат и его нельзя заказывать с целью перепродажи. Я им написал, что информация о том, что это не лекарство,а биологическая добавка, есть в интернете, в свободном доступе. И о какой перепродаже идет речь, когда я заказал одну баночку. Не 5, не 20, не 50, а одну!” — негодует мужчина.

”В последнем пояснении они мне написали, что, мол, если у вас проблемы со здоровьем, то надо лечиться. Такое ощущение, что новая политика на таможне — это не борьба с наркотиками и подделками,а усложнение жизни простых граждан. Вероятно, за это премируют? Вопрос — кто мне будет компенсировать стоимость товара? В прошлый раз баночка, которую они отослали обратно, так и не дошла до отправителя”, — возмущен читатель.

Руководитель по коммуникации Налогово-таможенного департамента (MTA) Райнер Лауритс сказал Delfi, что в отношении лекарств MTA осуществляет надзор согласно данным Департаментом лекарственных средств предписаниям. Больше информации о ввозе лекарств можно получить здесь.

По его словам, в связи с незаконными лекарствами на таможне прежде всего попадаются на глаза различные психотропные лекарства и стероиды, заказанные по почте. ”Например, в этом году мы задержали 47 посылок с психотропными лекарствами (Modalert, Artvigil) и 13 посылок со стероидами. Психотропные лекарства и стероиды MTA задерживает, и заказавших их частных лиц может ожидать штраф до 1200 евро”, — предупредил Лауритс.

”Большую же часть задержанных прибывших по почте лекарств, как и в данном примере, составляют не разрешенные на эстонском рынке лекарства, например, индийские аюрведические лекарства, которые приходят в ЕС из третьей страны из занимающихся дистанционной продажей интернет-аптек. Эти посылки возвращают отправителю. В 2017 году такие лекарства прибыли в Эстонию примерно в 300 случаях”, — отметил руководитель по коммуникации.

Лауритс также напомнил, что лекарства можно заказывать только в зарегистрированных интернет-аптеках, о которых можно найти информацию на сайте Департамента лекарственных средств. В случае лекарств разрешено посылать от частного лица частному лицу не более 5 упаковок лекарства, для большего количества нужно специальное разрешение Департамента лекарственных средств.