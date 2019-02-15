15.02.2019, 15:31
Ничто не предвещало: популярный продуктовый интернет-магазин прекращает деятельность(9)
С завтрашнего дня продуктовый интернет-магазин FreshGO прекращает свою деятельность.
С завтрашнего дня продуктовый интернет-магазин FreshGO прекращает свою деятельность.
”Все последующие заказы будут аннулированы, а деньги возвращены на банковские счета клиентов. Спасибо, что были с нами!” — написано на сайте магазина.
Новость оказалась довольно неожиданной, поскольку еще несколько дней назад фирма открыла свой 11-й FreshCube (автомат продуктовых посылок), а 9 февраля опубликовала у себя на Facebook объявление о вакансии координатора.
FreshGO начала свою деятельность в январе прошлого года.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.