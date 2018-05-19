19.05.2018, 20:20

”Ничего страшного не произошло”. Как экс-министр юстиции потерял все имущество на миллион евро

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rus.delfi.ee
EST
Urmas Arumäe
Urmas ArumäeFoto: Tiit Blaat

Ведущий партнер Sadekov Advokaadibüroo Урмас Арумяэ рассказал на пярнуской конференции о двух своих неудачах, а также как у не обстоят дела после потери миллиона евро.

”Если в жизни есть проблемы — следует предположить, что человек совершил какую-то ошибку. Мои случаи произошли одновременно и так или иначе связаны с кризисом”, — начал Арумяэ. Первая проблема — он стал поручителем члена семьи, занимавшегося недвижимостью. И тогда наступил кризис, и кредиторы захотели свои деньги обратно. ”Они обратились ко мне как к поручителю. Пришлось продать то, что было продать. У меня мелькала в голове мысль объявить себя банкротом — это было экономически разумнее. Я этого не сделал. Мне пришлось отказаться от всего своего земного имущества и в экономическом смысле начать все с нуля”, — продолжил он.

По словам Арумяэ, ничего страшного не произошло. Он, конечно, остался без кучи вещей, но это было не так страшно. ”У начинания с нуля есть одна прекрасная сторона. С каждым днем становится все лучше”.

Вторая же неудача настигла его, когда он баллотировался на выборах в Рийгикогу. ”До этого мне угрожали, мол, напишут то-сё в газету. Конечно, перед выборами мне не хотелось медиашума. Сама же по себе это тоже не была слишком большая история: как волостной старейшина Виймси я хотел купить кусочек земли в Виймси, потому как было в планах застроить его недвижимостью”, — рассказал он. Но потом пришла новая волостная управа, изменили планировку и недвижимости не случилось, оттого и стоимость земли не увеличилась. ”Мне вменяли, мол, я дал плохой совет и грозили статьей. Поскольку я этого не хотел — дал согласие выплатить некоторую сумму на основании долговой расписки, 830 000 крон. К тому моменту статью уже опубликовали. Таким образом, я не выкупил свою расписку, и мы пошли в суд. Я проиграл, ведь получается, что в Эстонии действует долговая расписка, которую потребовали путем угроз”.

”Положительно же то, что адекватный человек должен быть в состоянии рано или поздно выбраться из своих проблем. Я никогда не пытался себя оправдать, — продолжает он. — Проблему следовало признать, и после этого наступала новая ситуация: вся энергия тратилась на ее решение”. ”Я же давал поручение и расписку — и я доложен решить эту проблему”.

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