”Ничего страшного не произошло”. Как экс-министр юстиции потерял все имущество на миллион евро

Ведущий партнер Sadekov Advokaadibüroo Урмас Арумяэ рассказал на пярнуской конференции о двух своих неудачах, а также как у не обстоят дела после потери миллиона евро.
”Если в жизни есть проблемы — следует предположить, что человек совершил какую-то ошибку. Мои случаи произошли одновременно и так или иначе связаны с кризисом”, — начал Арумяэ. Первая проблема — он стал поручителем члена семьи, занимавшегося недвижимостью. И тогда наступил кризис, и кредиторы захотели свои деньги обратно. ”Они обратились ко мне как к поручителю. Пришлось продать то, что было продать. У меня мелькала в голове мысль объявить себя банкротом — это было экономически разумнее. Я этого не сделал. Мне пришлось отказаться от всего своего земного имущества и в экономическом смысле начать все с нуля”, — продолжил он.
По словам Арумяэ, ничего страшного не произошло. Он, конечно, остался без кучи вещей, но это было не так страшно. ”У начинания с нуля есть одна прекрасная сторона. С каждым днем становится все лучше”.