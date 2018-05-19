”Ничего страшного не произошло”. Как экс-министр юстиции потерял все имущество на миллион евро

Вторая же неудача настигла его, когда он баллотировался на выборах в Рийгикогу. ”До этого мне угрожали, мол, напишут то-сё в газету. Конечно, перед выборами мне не хотелось медиашума. Сама же по себе это тоже не была слишком большая история: как волостной старейшина Виймси я хотел купить кусочек земли в Виймси, потому как было в планах застроить его недвижимостью”, — рассказал он. Но потом пришла новая волостная управа, изменили планировку и недвижимости не случилось, оттого и стоимость земли не увеличилась. ”Мне вменяли, мол, я дал плохой совет и грозили статьей. Поскольку я этого не хотел — дал согласие выплатить некоторую сумму на основании долговой расписки, 830 000 крон. К тому моменту статью уже опубликовали. Таким образом, я не выкупил свою расписку, и мы пошли в суд. Я проиграл, ведь получается, что в Эстонии действует долговая расписка, которую потребовали путем угроз”.

”Положительно же то, что адекватный человек должен быть в состоянии рано или поздно выбраться из своих проблем. Я никогда не пытался себя оправдать, — продолжает он. — Проблему следовало признать, и после этого наступала новая ситуация: вся энергия тратилась на ее решение”. ”Я же давал поручение и расписку — и я доложен решить эту проблему”.

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