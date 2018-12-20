Ни подарка для ребенка, ни 200 евро. Странная ошибка интернет-магазина практически испортила семье Рождество

Александр рассказывает, что 9 сентября хотел купить своему сыну в подарок конструктор LEGO с сайта 1a.ee за 189 евро. Покупка через SEB прошла, но при переходе на страницу продавца произошла ошибка, и покупка не совершилась. А деньги, тем не менее, остались забронированными на счету.

На следующий день мужчина позвонил в 1a.ee, где его заверили, что деньги вернутся на счет в течение двух дней. Однако прошло уже десять дней, а денег как не было, так и нет. "Кажется, что ребенок останется без подарка на Рождество", — вздыхает Александр.

По его словам, интернет-магазин перестал отвечать на его звонки.

Руководитель 1a.ee Тимо Аава уверяет, что в подобных случаях фирма-посредник карточных платежей должна автоматически оповестить клиента о том, что деньги освобождены от брони. По его словам, магазин не знает, почему клиенту до сих пор не вернули деньги, и изучает ситуацию.

Однако пресс-секретарь SEB Юлия Пийльманн сообщила, что раз платеж был совершен через банковскую ссылку, то в данном случае мы имеем дело с обычным платежным поручением, и продавец должен сам обратно выплатить клиенту денежную сумму.

Она отметила, что если это был карточный платеж, то действительно есть возможность, что сумма просто осталась забронирована. В таком случае ее можно освободить от брони на основании заявления клиента.