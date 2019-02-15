Невероятный успех! Maxima выпустит дополнительный тираж ”Приключений по моей Эстонии”

Уже за две первые недели было распродано около 20 000 экземпляров первичного тиража. В результате большого интереса на этих выходных будет выпущен дополнительный тираж книги, созданной Maxima Eesti, детской писательницей Кятлин Вайнола и иллюстратором Элиной Силдре.

”Книгу приключений в этом году ждали так сильно, что группы по обмену наклейками в социальных сетях оживились уже за пару дней до поступления книги в продажу, — сказала коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен. — Теплый прием книги показывает, что детям Эстонии очень нравится узнавать об эстонском государстве, культуре и о живущих здесь людях”.

”Приключение по моей Эстонии” — продолжение книги ”Наша Эстония”, выпущенной Maxima Eesti в сотрудничестве с Эпп Петроне и ставшей с тиражом в 33 000 экземпляров самой успешной детской книгой в Эстонии прошлого года и наиболее продаваемой книгой приключений в Эстонии за все времена. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в этом году продажи уже выросли почти на 3500 экземпляров.

”Глядя на по-прежнему большой спрос, мы решили заказать допечатку 8000 экземпляров книги. Это на 3000 больше, чем в прошлом году. Книг в наших магазинах еще хватает, а свежие допечатанные экземпляры попадут на прилавки Maxima уже на этих выходных”, — добавила коммерческий директор Maxima.

Главные герои историй книги ”Приключение по моей Эстонии” — веселые друзья Пликс и Плакс, которые решают стать журналистами-операторами и снимать детскую передачу про Эстонию. Пликс и Плакс отправляются с читателями в полное приключений путешествие по родной стране, а детям нужно помочь им решать задания про Эстонию, рисовать и собирать наклейки.