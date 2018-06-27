Невероятно: семь магазинов на латвийской границе продают половину того объема пива, который приходится на 1500 магазинов Эстонии

Производители алкоголя не отмечают в этом году больших изменений в объемах продаж, но существенно выросла доля покупаемого в Латвии товара, пишет Eesti Päevaleht. Кажется, что продавать алкоголь в Эстонии вообще не имеет смысла.

Говоря об июньских показателях, Сакуский пивзавод отмечает в качестве общей тенденции тот факт, что для местных потребителей продажи накануне Иванова дня сравнимы с продажами 2017 года. При этом замечены некоторые изменения в отношении того, где именно эстонский потребитель покупает пиво. Причина — в повышении акциза. По словам члена правления предприятия Яана Хярмса, точные данные будут получены в течение месяца.

В июне, в приграничных латвийских магазинах было продано уже 35% от объема пива, поставляемого Сакуским пивзаводом на местный рынок. На столько же упали продажи и в местных магазинах. Образно говоря: семь магазинов на латвийской границе продают половину от того объема пива, который приходится на 1500 магазинов Эстонии.