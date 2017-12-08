Невероятно, но количество посылаемых в Эстонии СМС-сообщений растет

Недавно текстовые сообщения отметили свой 25-летний юбилей, и, вопреки появлению множества альтернатив, некоторые мобильные операторы в Эстонии отмечается рост оборота СМС.

Больше всего количество СМС выросло в Telia, пишет Geenius. Если в 2012 году было послано около 50 млн СМС, то в 2017 году эта цифра уже составляет 100 млн. ”Рост в значительной степени обусловлен Mobiil-ID и M2M, — сказал пресс-секретарь Telia Райго Неудорф. — Количество текстовых сообщений в последние пять лет росло на 10-20% в год”.

Директор по продукции Tele2 Картин Арон сказала, что, несмотря на большую популярность Facebook Messenger и других подобных приложений, количество СМС не снизилось, а скорее выросло. ”Вероятно в связи с тем, что большинство людей имеют пакеты с практически неограниченными объемами”, — сказала она. Согласно статистике клиенты Tele2 посылают в месяц 6-7 млн СМС. Самыми насыщенными месяцами являются декабрь и январь.