Неужто бензин подешевеет? Эксперт поделился жизнеутверждающим прогнозом цен на топливо

Olerex пишет, что в последнее время топливо в Эстонии подорожало. Причина тому — обвал нефтяного производства в Венесуэле и иранские санкции. В последние же дни цена сырой нефти резко упала — менее 80 долларов за баррель.

Директор по продажам Olerex Марко Лавинг объяснил, как это связано с ценами на бензин.

Цена моторного топлива на заправке зависит от трех компонентов: цена топлива на мировом рынке, соотношение доллара и евро и нормальности конкуренции в рыночной экономике.

Краткосрочно и разницу между разными заправками и регионами диктует конкуренция и способность удерживать как можно более низкую цену, исходящую из эффективности топливных фирм. Колебание же цен в разные дни, недели и месяцы обусловлено, соответственно, двумя первыми пунктами, то есть закупочная цена топлива в евро.

По словам эксперта, основываясь на нынешних показателях, можно спрогнозировать снижение закупочной цены. Хорошая же новость для рядового потребителя — моторное топливо вскоре подешевеет.

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