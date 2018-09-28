28.09.2018, 14:55

Неужели у людей денег куры не клюют? В Эстонии раскупили все новые айфоны

 (12)
rus.delfi.ee
EST 16
Uued iPhone'id on Eestisse jõudnud
Uued iPhone'id on Eestisse jõudnudFoto: Egon Ligi, IM Arvutid / iDeal

По данным Tele2, все новые айфоны, которые поступят у нас в продажу сегодня, уже предварительно заказаны и распроданы. Сроки прибытия следующей партии пока не известны, сказано в пресс-релизе.

Как сообщила директор по маркетингу Tele2 Катрин Арон, если обычно в рассрочку покупается приблизительно половина всех телефонов, то для приобретения новых айфонов рассрочку выбирают более чем в 90% случаев. ”Цена устройства под 1500 евро наглядно показала, что большинство покупателей не располагают свободными средствами, чтобы сразу расплатиться за вожделенную новинку”, — отметила Арон.

”Хотя новые айфоны и не вызвали энтузиазма у многих финансовых аналитиков, в этом году было сделано наполовину больше предварительных заказов по сравнению с прошлогодним флагманским iPhone X. И это несмотря на то, что айфоны стали еще дороже”, — подчеркнула Арон.

”На сей раз Apple поставил в Эстонию достаточно крупную партию своей новой продукции, но всем желающим всё равно не хватило. Кстати, атмосфера легкого дефицита поставок — это в стиле Apple, и мы пока не можем сказать, когда прибудет следующая партия”, — добавила директор по маркетингу Tele2.

Первые айфоны наиболее расторопные заказчики получили уже сегодня. В середине октября ожидается самая недорогая из нынешних новинок Apple — iPhone XR стоимостью менее 1000 евро.

Технологический гигант Apple представил три свои новые модели — iPhone XS, XS Max (самый дорогой за всю историю!) и XR– 13 сентября 2018 года.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”Невероятные волны, ветер, хаос и темнота”. Воспоминания выжившего на пароме ”Эстония”

28.09.2018
Ровно 24 года назад, ночью 28 сентября 1994 года, затонул паром ”Эстония”. О своем спасении в передаче Ringvaade вспоминает Андрус Майдре, которому в тот момент было 19 лет. Он и еще три друга совершали увеселительный вояж, и лишь один из приятелей сошел с ним на берег, пишет Publik.
Подробнее


ВИДЕО: Превосходно! Анетт Контавейт сыграет в финале турнира в Ухане!

28.09.2018
Первой финалисткой крупного теннисного турнира в китайском Ухане с призовым фондом 2,7 млн долларов стала Анетт Контавейт (WTA 27). В полуфинале эстонка победила хозяйку корта Цян Ван (WTA 34) - 6:2, 2:1. Китаянка отказалась от продолжения матча во втором сете.
Подробнее

На концерт, как на лютую войну. Чем живет "русский рижанин" Johnyboy после исповеди Дудю

28.09.2018
После легендарного разгромного баттла с Oxxymiron рижский рэпер Johnyboy пропал из поля зрения на три года. В сентябре он стал гостем передачи Юрия Дудя, и его откровенное интервью собрало на YouTube 7 миллионов просмотров. Теперь Johnyboy готовится к возвращению на сцену. Портал Delfi встретился с Джонни и поговорил о популярности, эмиграции, непростой жизни “русского рижанина”, мате, учительнице русского и о том, до скольки лет прилично быть рэпером с неприличным ником.
Подробнее

Swedbank: финансовое положение домохозяйств Эстонии — лучшее за последние пару десятилетий

28.09.2018
По данным Департамента статистики, в прошлом году уровень сбережений домохозяйств достиг 12 процентов по отношению к их располагаемому доходу, что стало самым лучшим показателем за последние 20 лет (если исключить кризисный 2009 год, которым нельзя объяснить прочность финансового положения домохозяйств), пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
143,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €

Полиция разыскивает 24-летнего Степана, который подозревается в кражах автомобилей

28.09.2018
Криминальное бюро Пыхьяской префектуры устанавливает местонахождение 24-летнего Степана (на фото), который подозревается в совершении краж транспортных средств, получении автомобилей в аренду обманным путем и перепродаже этих автомобилей.
Подробнее

МНЕНИЕ: 24 года с гибели парома "Эстония": тайное должно стать явным

28.09.2018
Все обстоятельства гибели парома ”Эстония” 28 сентября 1994 года, унесшей тысячи человеческих жизней из Эстонии, Финляндии и Швеции, в реалиях современной Европы не могут остаться тайной. Более 20 лет - достаточно длительный срок для того, чтобы вынести на общественный суд правду о страшной трагедии в мирном Балтийском море.
Подробнее

СОВЕТЫ │ Как подобрать цвет двери и ламината

28.09.2018
Иногда большой выбор не кажется плюсом. Делая ремонт в новой квартире, люди порой не могут понять, какому цвету ламината и межкомнатных дверей отдать предпочтение. Приходя в специализированный магазин, они окончательно теряются. В этом случае надо разобраться с уже имеющимся интерьером квартиры, пишет портал kakprosto.ru.
Подробнее