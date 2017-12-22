22.12.2017, 09:09

Неужели крах? За пять дней биткоин потерял в цене 30 процентов

 (59)
Lenta.ru
EST
Bitcoin
BitcoinFoto: Scanpix

Курс биткоина упал за сутки на 15 процентов, достигнув в ночь на 22 декабря 13 048 долларов, передает Bloomberg. Это стало минимальным значением с 17 декабря, когда стоимость криптовалюты поднималась почти до 20 000 долларов.

Таким образом, за пять дней биткоин потерял в цене 30 процентов. По данным CoinDesk на 08:05, криптовалюта стоила 14 100 долларов. Как пишет Bloomberg, обвал курса биткоина может быть связан с ростом стоимости Bitcoin Cash.

Капитализация биткоина к 08:20 составила 238 миллиардов долларов, сократившись после падения курса на 17 процентов.

Стоимость популярной криптовалюты в январе 2017 года составляла тысячу долларов, поднявшись выше этой отметки впервые с 2013-го. За год биткоин неоднократно обновлял исторический максимум.

Читайте также:
81 000€
Tallinn, Квартира
199 000€
Tallinn, Часть дома
59 000€
Tallinn, Квартира
138 900€
Tallinn, Квартира
138 000€
Tallinn, Квартира
93 000€
Tallinn, Квартира
65 000€
Tallinn, Квартира
455€
Tallinn, Квартира
319 000€
Tallinn, Коммерческий
72 927€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
177 900€
Tallinn, Квартира
143 000€
Tallinn, Квартира
276 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии