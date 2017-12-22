Неужели крах? За пять дней биткоин потерял в цене 30 процентов

Курс биткоина упал за сутки на 15 процентов, достигнув в ночь на 22 декабря 13 048 долларов, передает Bloomberg. Это стало минимальным значением с 17 декабря, когда стоимость криптовалюты поднималась почти до 20 000 долларов.

Таким образом, за пять дней биткоин потерял в цене 30 процентов. По данным CoinDesk на 08:05, криптовалюта стоила 14 100 долларов. Как пишет Bloomberg, обвал курса биткоина может быть связан с ростом стоимости Bitcoin Cash.

Капитализация биткоина к 08:20 составила 238 миллиардов долларов, сократившись после падения курса на 17 процентов.

Стоимость популярной криптовалюты в январе 2017 года составляла тысячу долларов, поднявшись выше этой отметки впервые с 2013-го. За год биткоин неоднократно обновлял исторический максимум.