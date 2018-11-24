24.11.2018, 20:18

Неутешительный прогноз: цены на электроэнергию в странах Балтии будут стремительно расти до 2025 года

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ru.DELFI.lt
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Elekter, elektritarvikud
Elekter, elektritarvikudFoto: Tiit Blaat

Цены на электроэнергию в странах Балтии в ближайшие годы будут расти довольно быстро, но после 2025 года они стабилизируются и начнут снижаться в связи с тем, что страны станут импортировать меньше электроэнергии, говорит аналитик Международной компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза (ЕС) Вия Пакалкайте.

За 10 месяцев этого года по сравнению с прошлым годом цена на электроэнергию на рынке выросла на 39% до 49 евро за мегаватт-час, сообщает литовский Delfi со ссылкой на BNS.

По словам Пакалкайте, рост рыночных цен в этом году еще не окончательный, а пика цены должны достигнуть в середине следующего десятилетия, когда среднегодовая цена должна повыситься примерно до 57 евро за мегаватт-час.

"Мы прогнозируем, что цена на электроэнергию будет расти. Хотя это может прозвучать как плохая новость для потребителей — и это правда, это также является возможностью инвестиций для производителей в области обновляющейся энергетики", — сказала BNS Пакалкайте.

Эксперт говорит, что во всем регионе цена на электроэнергию будет повышаться из-за цен на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу — они с начала года выросли в 2,5 раза. Во вторник рыночная цена на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу была 19,46 евро за тонну. По словам В. Пакалкайте, ICIS прогнозирует, что к 2023-2024 годам цена на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу достигнет примерно 40 евро, а потом она станет снижаться.

Как говорит Пакалкайте, модели ICIS показывают, что цены на электроэнергию в странах Балтии должны начать снижение после 2025 года — это должно произойти в связи со снижением цен на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу и в связи с тем, что страны будут импортировать меньше электроэнергии и больше вырабатывать ее сами.

Некоторые эксперты, к которым обратилось агентство BNS, прогнозируют, что с января цена на электричество для населения повысится примерно на 15%, а для бизнеса — на 30-60%.

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