Неутешительный прогноз: цены на электроэнергию в странах Балтии будут стремительно расти до 2025 года

За 10 месяцев этого года по сравнению с прошлым годом цена на электроэнергию на рынке выросла на 39% до 49 евро за мегаватт-час, сообщает литовский Delfi со ссылкой на BNS.

По словам Пакалкайте, рост рыночных цен в этом году еще не окончательный, а пика цены должны достигнуть в середине следующего десятилетия, когда среднегодовая цена должна повыситься примерно до 57 евро за мегаватт-час.

"Мы прогнозируем, что цена на электроэнергию будет расти. Хотя это может прозвучать как плохая новость для потребителей — и это правда, это также является возможностью инвестиций для производителей в области обновляющейся энергетики", — сказала BNS Пакалкайте.

Эксперт говорит, что во всем регионе цена на электроэнергию будет повышаться из-за цен на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу — они с начала года выросли в 2,5 раза. Во вторник рыночная цена на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу была 19,46 евро за тонну. По словам В. Пакалкайте, ICIS прогнозирует, что к 2023-2024 годам цена на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу достигнет примерно 40 евро, а потом она станет снижаться.

Как говорит Пакалкайте, модели ICIS показывают, что цены на электроэнергию в странах Балтии должны начать снижение после 2025 года — это должно произойти в связи со снижением цен на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу и в связи с тем, что страны будут импортировать меньше электроэнергии и больше вырабатывать ее сами.