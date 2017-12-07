"Нет желания и интереса". Суд постановил, что Вяйно Пентус должен сам выплатить свои долги

Вчера Государственный суд оставил без рассмотрения ходатайство Вяйно Пентуса об освобождении от уплаты долгов.

Объявившему себя в 2012 году банкротом Пентусу придется самому выплачивать свои долги, потому что коллегия по гражданским делам Таллиннского окружного суда не приняла в производство его ходатайство об освобождении от обязательств.

Ранее говорилось о том, что долги Пентуса превышают 800 000 евро, однако, судя по всему, получить их будет непросто, так как с 2015 года работающий дальнобойщиком Пентус смог выплатить всего около 100 евро. Поскольку производством по освобождению от долгов предусмотрена передача определенного процента, то больше он платить и не обязан. Иным имуществом Пентус не располагает.

В прошлом году банкротный управляющий Мартин Крупп просил у суда о прекращении рассмотрения ходатайства Пентуса об освобождении от уплаты долговых обязательств, Крупп отметил, что на счет мужчины ежемесячно поступают большие суммы, часть из которых якобы являются командировочными, но доверенному лицу они так и не были переданы. По мнению Круппа, речь идет о сокрытии доходов. Пентус парировал тогда, что не скрывал факт получения командировочных, но, насколько ему известно, эти средства к доходам не относятся.

В феврале этого года Пентус сказал суду, что готов задним числом покрыть долг за счет команидровочных в размере 1500-2000 евро. Более, по его словам, выплатить не представляется возможным. Также он попросил распределить выплаты так, чтобы у него оставалась возможность работать и тратить на еду суточные а размере 32 евро в день. Также он предоставил справку, согласно которой в 2016 году он получил в общей сложности 10 893 евро суточных, в январе и феврале 2017 года — в общей сложности 1324 евро.

Суд нашел ходатайство Пентуса необоснованным, поскольку суточные по сути приравниваются к доходу и рассматриваются в качестве прибыли.

Поведение Пентуса дает основания полагать, что после 15.02.2017 он не был заинтересован в совершении выплат кредиторам за счет своих командировочных, поскольку обещанные платежи совершены не были. Суд не счел удовлетворительными и его объяснения на счет того, что деньги для выплат имеются у него наличными и что он не совершал платежей, поскольку за границей, когда он работает, вести расчеты затруднительно.

По оценке суда, Пентус нарушил интересы кредиторов. Его поведение и отношение указывают на то, что у него нет действительного желания и интереса в удовлетворении требований кредиторов.

16 июня 216 году Харьюский уездный суд признал Вяйно Пентуса виновным в доведении OÜ Autorollo до неплатежеспособности, существенном снижении платежеспособности и усугублении длительной неплатежеспособности, нарушении обязательства по ведению бухгалтерии, использовании поддельных документов и присвоении и наказал его двумя годами условно с испытательным сроком в три года.