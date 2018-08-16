Нет худа без добра: операторы сотовой связи массово поднимают цены смарт-пакетов, но увеличивают объем данных

Первой из фирм в этом году подняла цены Telia: все семь пакетов ”Мобильная жизнь” получили больший лимит объема данных, но и выросли в цене, в основном на 1–4 евро. Самый большой пакет подорожал больше всего, но и получил самый большой бонус к объему данных — 5 евро и 36 гигабайтов. А вот пользователям самого маленького пакета повезло больше всего: всего за один лишний цент они могут наслаждаться дополнительными 750 мегабайтами.

Однако изменение пакетов Telia означало и то, что клиенты не могли больше использовать свой старый пакет.

Как объясняет представитель Telia Холгер Хвльянд, изменение цены и увеличение объема данных вызваны увеличением потребностей потребления. Он добавил, что с увеличением объема была понижена и цена за один мегабайт, также стала ниже цена разговорной связи.

Самый значительный ценовой рост

В июле к повышению цен и объема данных присоединилась и Elisa. Например, если раньше пакет объемом в 9 гигабайтов стоил 16 евро, то его заменил пакет в 10 гигабайтов за 19 евро. Неприятным сюрпризом стало повышение цены пакета в 50- гигабайт на 10 евро — без увеличения объема данных.

Однако в случае с Elisa клиенты могут продолжать использовать дальше старые пакеты, также к пакетам добавились бесплатные услуги: страхование путешествий и mobiil-ID.

По словам представителя Elisa Майлис Плооманн, фирма разрабатывает новые услуги исходя из обратной связи клиентов, обзванивая их с вопросами прокомментировать конкретное решение.