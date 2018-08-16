16.08.2018, 21:15

Нет худа без добра: операторы сотовой связи массово поднимают цены смарт-пакетов, но увеличивают объем данных

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Кристьян Атс Мяги
Кристьян Атс Мяги
 
EST
Нет худа без добра: операторы сотовой связи массово поднимают цены смарт-пакетов, но увеличивают объем данных
Foto: Madis Kallas

Несмотря на то, что за повышением цены следует увеличение объема данных, в случае с некоторыми пакетами цена вырастает почти на десяток евро в месяц, пишет Delfi Kasulik.

Первой из фирм в этом году подняла цены Telia: все семь пакетов ”Мобильная жизнь” получили больший лимит объема данных, но и выросли в цене, в основном на 1–4 евро. Самый большой пакет подорожал больше всего, но и получил самый большой бонус к объему данных — 5 евро и 36 гигабайтов. А вот пользователям самого маленького пакета повезло больше всего: всего за один лишний цент они могут наслаждаться дополнительными 750 мегабайтами.

Однако изменение пакетов Telia означало и то, что клиенты не могли больше использовать свой старый пакет.

Как объясняет представитель Telia Холгер Хвльянд, изменение цены и увеличение объема данных вызваны увеличением потребностей потребления. Он добавил, что с увеличением объема была понижена и цена за один мегабайт, также стала ниже цена разговорной связи.

Самый значительный ценовой рост

В июле к повышению цен и объема данных присоединилась и Elisa. Например, если раньше пакет объемом в 9 гигабайтов стоил 16 евро, то его заменил пакет в 10 гигабайтов за 19 евро. Неприятным сюрпризом стало повышение цены пакета в 50- гигабайт на 10 евро — без увеличения объема данных.

Однако в случае с Elisa клиенты могут продолжать использовать дальше старые пакеты, также к пакетам добавились бесплатные услуги: страхование путешествий и mobiil-ID.

По словам представителя Elisa Майлис Плооманн, фирма разрабатывает новые услуги исходя из обратной связи клиентов, обзванивая их с вопросами прокомментировать конкретное решение.

Tele2 же не стал менять все свои пакеты, ограничившись изменением цены двух из них. Пакет ”Euroopa 2.0” подорожал на 10 евро, но дополнительного объема данных клиенты не получили. Директор по маркетингу Tele2 Катрин Арон объяснила такой шаг низкой маржей прибыли: клиенты использовали услугу за рубежом больше ожидаемого, что влекло за собой прямые расходы для оператора.

Delfi

Ложка меда в бочке дегтя

Операторы сопровождают повышение цен и хорошими новостями для клиентов. Весной Tele2 сообщила, что понизит потребительские договорные штрафы и будет предлагать платные услуги, не запрашивая деньги. Например, Tele2 больше не берет деньги за заказ распечатки звонков, и одна смена пакета в месяц обойдется клиентам бесплатно. Исчезли и штрафы, ранее связанные с досрочным завершение договора.

Как уже говорилось, Telia понизила стоимость разговорной связи и увеличила ее объем. Elisa теперь предлагает бесплатные услуги, как страхование путешествий и mobiil-ID. Стоит признать, что у клиента отсутствует возможность отказаться от этих услуг, тем самым понизив стоимость пакета.

Как часто операторы коррегируют цены и стоит ли ждать очередного повышения? Представитель Tele2 сообщила, что у них нет правила на этот счет, лишь время от времени они осматривают спектр услуг, чтобы закрыть пакеты с малым числом пользователей и предложить новые решения.

В Telia также нет конкретного графика — пакеты и цены пересматриваются исходя из изменения требований и привычек потребления клиентов, а также ситуаций на рынке и инвестиций.

По словам Плооманн, ранее Elisa было достаточно пересмотреть цены услуг раз в год, но ситуация меняется: ”Кажется, что клиентура стонет все болей сегментирована, поэтому нельзя исключать и необходимость более частых обновлений в различных пакетах”.

Tallinn Hockey weekend
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