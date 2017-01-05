Планирующая закончить экономический год с 15-миллионным убытком авиакомпания Nordica наградила своих работников рождественскими премиями.

”Задача заключалась в том, чтобы премировать каждого, кто внес свой вклад в развитие предприятия, то есть всех работников фирмы”, — сказал член правления и финансовый директор Nordica Ахто Пярл.

По имеющимся данным, на рождественские премии у предприятия ушло 200 000 евро, которые были распределены между 160 работниками. Ни подтверждать, ни опровергать эту сумму Пярл не стал. ”Это не та сумма, которую мы хотели бы озвучить. У нас работают 160 человек, для которых это стало символическим и материальным признанием. Могу сказать, что каждый получил меньше своей месячной зарплаты”, — отметил он.

”Нельзя говорить о том, что, если предприятие несет убытки, то нельзя мотивировать людей. Скорее следует рассуждать так, что, если предприятие поставило перед собой цели и они были достигнуты, то есть основания для активации мотивационного пакета, — разъяснил он позицию фирмы. — К примеру, формирование летной способности и строительство собственных самолетов. Мы выросли с нуля до крупнейшего в Таллиннском аэропорту оператора. Наряду с этим с точки зрения прибыли сферы обслуживания клиентов и продаж были достигнуты все цели”.

Nordica планирует закончить 15-месячный экономический год с убытками в размере 15 млн евро. ”Попробуем придерживаться бизнес-плана и за первые при года выйти в плюс. Плохих сюрпризов у нас не было, — сказал Пярл. — Нашей задачей всегда являлось стремление к лучшим результатам, но из-за роста цен на топливо и других негативных эффектов, как события в Париже и Ницце, выполнение программы максимум, то есть достижение меньшего убытка, затруднительно”.