Нестор о зарплатах в конверте: у одного 71-летнего сапожника было всего 15 лет стажа

Председатель Рийгикогу Эйки Нестор в определенной степени согласился с мнением вице-канцлера Министерства финансов Дмитрия Егорова по поводу того, что аннулирование привязки первой пенсионной ступени к официальной зарплате может привести к росту зарплат в конвертах.
”Один 71-летний мужчина пожаловался мне, что его пенсия составляет всего 309 евро. Выяснилось, что у него всего 15 лет стажа. Я спросил, как можно в 71-летнем возрасте иметь 15 лет стажа. Он сказал, что является сапожником”, — рассказывает Нестор.
Долгое время мужчина работал неофициально. Наряду с зарплатой он получал и пенсию по нетрудоспособности, поскольку она была больше, чем пенсия по старости. Когда он в возрасте 71 года закончил работать, то потерял право на пенсию по нетрудоспособности и с удивлением обнаружил, что его пенсия по старости существенно меньше средней.
По словам Нестора, об упразднении привязки первой ступени к величине зарплаты стали говорить по той причине, что из-за разницы зарплат большая часть пенсий окажется слишком низкой. Большую разницу, как поясняет Нестор, можно уменьшить двумя способами. Один — увеличение одинаковой для всех базовой части в формуле расчета пенсией. Это более дорогой способ для государства и вызывал бы еще больше вопросов с точки зрения справедливости, поскольку базовая часть не зависит ни от стажа, ни от официальной зарплаты. Поэтому было выбрано решение, которое учитывает стаж.
”В ходе дискуссии я спросил, сможет ли Налогово-таможенный департамент исключить зарплаты в конвертах”, — говорит Нестор. Именно в свете опасности роста неофициальных зарплат до 2037 года был установлен переходный период, на протяжении которого в случае первой ступени будет приниматься в расчет как зарплата, так и стаж.