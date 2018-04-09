Нестор о зарплатах в конверте: у одного 71-летнего сапожника было всего 15 лет стажа

Председатель Рийгикогу Эйки Нестор в определенной степени согласился с мнением вице-канцлера Министерства финансов Дмитрия Егорова по поводу того, что аннулирование привязки первой пенсионной ступени к официальной зарплате может привести к росту зарплат в конвертах.

”Один 71-летний мужчина пожаловался мне, что его пенсия составляет всего 309 евро. Выяснилось, что у него всего 15 лет стажа. Я спросил, как можно в 71-летнем возрасте иметь 15 лет стажа. Он сказал, что является сапожником”, — рассказывает Нестор.

Долгое время мужчина работал неофициально. Наряду с зарплатой он получал и пенсию по нетрудоспособности, поскольку она была больше, чем пенсия по старости. Когда он в возрасте 71 года закончил работать, то потерял право на пенсию по нетрудоспособности и с удивлением обнаружил, что его пенсия по старости существенно меньше средней.