Нестор: экономика Европы будет расти, если мы будем заниматься более сложными и инновационными работами

Встреча спикера Рийгикогу Эйки Нестора и председателя Европейского социально-экономического комитета Гиоргоса Дасиса была посвящена вовлечению гражданского общества в принятие важных решений и инновациям на рынке труда, значится в пресс-релизе.

”Европейская экономика будет расти, лишь если мы будем развивать более сложные, инновационные и новые отрасли”, — сказал Нестор. В качестве примера он привел экономику совместного потребления. Вчера Рийгикогу принял закон, регулирующий ее в сфере общественного транспорта. Также в связи с применением роботов-доставщиков был изменен Закон о дорожном движении.

”Будущее Европы не должно выглядеть так, что мы будем конкурировать с рынками, где работникам платят меньшую зарплату, — сказал Нестор. — Будущее Европы — за инновациями в труде”.

Нестор представил гостям социально-экономическое положение Эстонии и рассказал о принципах работы Кассы по безработице и Больничной кассы. По словам Нестора, Эстония взяла пример с Северных стран и стремиться решать вопросы с помощью компромиссов. В качестве примера он привел соглашение о принципах организации удаленной работы, которое на этой неделе заключили работодатели и работники.

По словам Нестора, партнеры по рынку труда участвуют в принятии актуальных для Эстонии вопросов более активно, чем в ряде других стран Европы. Он рассказал о вовлечении общества и на уровне парламента и отметил, что профсоюзы и работодатели проявили инициативу и при работе над Законом о страховании по безработице.

Дасис в ходе встречи подчеркнул, что основная задача современного работоспособного поколения — сделать все для того, чтобы Европа сохранила единство, в том числе в социально-экономической сфере.

Европейский социально-экономический комитет, основанный Римским договором — консультационный орган, который представляет работодателей, профсоюзы, фермеров, потребителей и другие заинтересованные группы, которые совместно образуют организованное гражданское общество. Комитет представляет их позиции и защищает их интересы в политических дебатах. Таким образом, комитет является мостом между ЕС и его гражданами.