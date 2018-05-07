Nestle потратила 7,15 миллиарда долларов на права на продукцию Starbucks

Крупнейший в мире производитель пищевой продукции Nestle заключил с сетью Starbucks партнерское соглашение, дающее компании глобальные права на продажу продукции кофеен, сообщает Bloomberg.

Согласно условиям сделки, сумма которой составила 7,15 миллиарда долларов, швейцарская компания получит соответствующие права ”на бессрочный период”. В Nestle рассчитывают, что соглашение позволит ей увеличить доходы и расширить присутствие на американском рынке.

На работу в Nestle перейдут 500 сотрудников Starbucks. Nestle также планирует использовать бренд партнера в линейке капсул для кофемашин Nespresso и Dolce Gusto. При этом соглашение не включает в себя право на продажу готовых к употреблению напитков Starbucks.

Исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон надеется, что соглашение позволит попробовать фирменный кофе миллионам людей по всему миру. Nestle же оценивает объем продаж продукции под брендом Starbucks в 2 миллиарда долларов в год и ожидает, что сделка повлияет на рост прибыли уже в 2019 году.