Neste заняла третье место в списке Global 100

Согласно составленной компанией Corporate Knights характеристике, Neste является ведущим энергетическим предприятием в мире и лидером в своей области в качестве экологически чистого производителя. Компания, наряду со своей традиционной областью нефтепереработки, завоевывает всемирное признание как ведущий производитель продукции из возобновляемого сырья. Развитие компанией Neste производства из возобновляемого сырья приносит пользу городам и транспортному сектору, авиационному сектору и компаниям химической промышленности, которые хотят стать более устойчивыми в своей деятельности.

”Мы гордимся тем, что уже второй год подряд включены в тройку лидеров Global 100. Такую высокую оценку невозможно недооценивать, так как все наиболее успешные компании в мире ставят перед собой высокие цели и год от года стремятся совершенствовать свои показатели. Достигнутое нами к 2019 году свидетельствует о том, что устойчивое развитие Neste продолжается в правильном направлении, а наши сотрудники активно помогают улучшать здоровье планеты для наших детей”, — сказал Питер Ванакер, президент и генеральный директор компании.

”Продолжая заниматься преобразованием нашей компании, мы с удовольствием готовы делиться опытом и инструментами с другими ориентированными на экологически безопасное производство компаниями, которые стремятся снизить свою зависимость от неочищенной нефти, а также уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу”, — объяснил Ванакер.