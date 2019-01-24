Neste заняла третье место в списке Global 100

На Всемирном экономическом форуме в Давосе был оглашен список ста самых ответственных компаний с точки зрения поддержки устойчивого развития экономики Global 100, компания Neste заняла в списке третье место. Neste уже в 13-й раз попадает в список наиболее ответственных в плане устойчивого развития компаний в глобальном масштабе Global 100 и во второй раз входит в его первую тройку, значится в пресс-релизе.
Согласно составленной компанией Corporate Knights характеристике, Neste является ведущим энергетическим предприятием в мире и лидером в своей области в качестве экологически чистого производителя. Компания, наряду со своей традиционной областью нефтепереработки, завоевывает всемирное признание как ведущий производитель продукции из возобновляемого сырья. Развитие компанией Neste производства из возобновляемого сырья приносит пользу городам и транспортному сектору, авиационному сектору и компаниям химической промышленности, которые хотят стать более устойчивыми в своей деятельности.
”Мы гордимся тем, что уже второй год подряд включены в тройку лидеров Global 100. Такую высокую оценку невозможно недооценивать, так как все наиболее успешные компании в мире ставят перед собой высокие цели и год от года стремятся совершенствовать свои показатели. Достигнутое нами к 2019 году свидетельствует о том, что устойчивое развитие Neste продолжается в правильном направлении, а наши сотрудники активно помогают улучшать здоровье планеты для наших детей”, — сказал Питер Ванакер, президент и генеральный директор компании.
”Продолжая заниматься преобразованием нашей компании, мы с удовольствием готовы делиться опытом и инструментами с другими ориентированными на экологически безопасное производство компаниями, которые стремятся снизить свою зависимость от неочищенной нефти, а также уменьшить объем вредных выбросов в атмосферу”, — объяснил Ванакер.
Мировой рейтинг Global 100, который составляет канадская консалтинговая компания Corporate Knights — это оценка крупных компаний с точки зрения того, насколько они следуют принципам устойчивого развития, то есть принимают во внимание вопросы окружающей среды. 100 компаний, входящих в рейтинг Global 100, оглашаются в Давосе во время Всемирного экономического форума. Они представляют собой 1,3% компаний, лидирующих в области экологически безопасного производства во всем мире. Для составления рейтинга была проанализирована работа 7536 компаний на основании 21 ключевого показателя эффективности (см. методику составления рейтинга за 2018 г.; http://www.corporateknights.com/reports/global-100/).
Концерн Neste производит большинство важнейших нефтепродуктов и является одним из крупнейших в мире производителей дизельного топлива из возобновляемого сырья. В Финляндии и странах Балтии в сеть Neste входит более 1000 станций обслуживания, автоматических и D-станций. В Эстонии компания Neste действует с 1989 года и ее сеть включает 61 автоматическую станцию. В 2018 году Neste была крупнейшим налогоплательщиком среди всех предприятий Эстонии.