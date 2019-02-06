Neste: пластик миру все-таки нужен
Когда говорят, что количество пластика необходимо уменьшать и что он представляет опасность для окружающей среды, не стоит забывать, что миру пластик все-таки нужен, пишет в своем сообщении для прессы Neste.
Когда говорят, что количество пластика необходимо уменьшать и что он представляет опасность для окружающей среды, не стоит забывать, что миру пластик все-таки нужен, пишет в своем сообщении для прессы Neste.
В некоторых областях использование пластика неизбежно, но применение пластиковой продукции из повторно используемого сырья или биоматериала позволяет сберечь окружающую среду.
Вот три основных причины, почему миру требуется биопластик, и каким образом общество выигрывает от его использования.
1. Используя меньше произведенного из нефти пластика, мы боремся с изменением климата
Пластик можно производить из биоматериала и использовать там, где сегодня применяется обычный произведенный из нефти пластик. Производителям и потребляющим пластик предприятиям это позволяет сократить зависимость от сырой нефти и уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу.
2. Пластиковое производство может стать более экологичным
Ежегодно в мире производят 300 миллионов тонн пластика, причем, согласно прогнозам, этот показатель будет увеличиваться. Поэтому важно оценить, в каких именно сферах пластик действительно необходим, а где от него можно отказаться. Например, пластик требуется в пищевой и фармацевтической промышленности, чтобы обеспечить безопасность продукции. Пластиковую упаковку, конечно, можно обвинить во влиянии на изменение климата, но есть и второй аспект — такая упаковка помогает предотвращать образование дополнительных пищевых отходов, на которые приходится около 8% всех производимых людьми парниковых газов. Поэтому пластик нельзя считать ”плохим” — важно лишь, чтобы после использования он не попадал в природу, а направлялся на переработку.
3. Экономика замкнутого цикла может быть эффективной, а пластик можно использовать повторно
Пластик из биоматериала, который компания Neste производит из возобновляемого сырья, может использоваться повторно и перерабатываться как механическим, так и химическим образом. Это позволяет обеспечить быструю переработку пластика и обеспечивает решение связанной с пластиком глобальной проблемы.
А вы знали, что:
Биопластик можно использовать при производстве автомобилей, упаковки, потребительских товаров и электроники, спортивных товаров и многого другого.
Биопластик подходит для использования в качестве упаковки в пищевой промышленности и фармацевтике даже, если он произведен из отходов. Различные добавки органического происхождения удаляются из биопластика в процессе предварительной обработки, а также с помощью запатентованной Neste технологии рафинирования NEXBTL.
Если после использования биопластик сжигают, возникающий при сжигании оксид углерода является возобновляемой энергией, в отличие от нового оксида углерода, образующийся из не являющихся фоссильными источников.
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