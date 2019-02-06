Neste: пластик миру все-таки нужен

В некоторых областях использование пластика неизбежно, но применение пластиковой продукции из повторно используемого сырья или биоматериала позволяет сберечь окружающую среду.

Вот три основных причины, почему миру требуется биопластик, и каким образом общество выигрывает от его использования.

1. Используя меньше произведенного из нефти пластика, мы боремся с изменением климата

Пластик можно производить из биоматериала и использовать там, где сегодня применяется обычный произведенный из нефти пластик. Производителям и потребляющим пластик предприятиям это позволяет сократить зависимость от сырой нефти и уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу.

2. Пластиковое производство может стать более экологичным

Ежегодно в мире производят 300 миллионов тонн пластика, причем, согласно прогнозам, этот показатель будет увеличиваться. Поэтому важно оценить, в каких именно сферах пластик действительно необходим, а где от него можно отказаться. Например, пластик требуется в пищевой и фармацевтической промышленности, чтобы обеспечить безопасность продукции. Пластиковую упаковку, конечно, можно обвинить во влиянии на изменение климата, но есть и второй аспект — такая упаковка помогает предотвращать образование дополнительных пищевых отходов, на которые приходится около 8% всех производимых людьми парниковых газов. Поэтому пластик нельзя считать ”плохим” — важно лишь, чтобы после использования он не попадал в природу, а направлялся на переработку.

3. Экономика замкнутого цикла может быть эффективной, а пластик можно использовать повторно