09.10.2018, 14:43

Neste начинает поставки морозоустойчивого дизельного топлива

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rus.delfi.ee
EST
Neste начинает поставки морозоустойчивого дизельного топлива
Foto: Neste

С 9 октября компания Neste начинает поставки морозоустойчивого дизельного топлива. Предназначенное для переходного периода дизельное топливо с уровнем морозоустойчивости до -20 градусов попадет на заправки, в зависимости от их расположения, в течение 1-3 недель.

”Летнее дизельное топливо можно использовать при температуре воздуха до 0 градусов. Если температура падает ниже нуля, владельцам дизельных автомобилей стоит перейти на морозоустойчивое топливо. В большей степени при минусовой температуре защищены машины, стоящие в гараже, а вот автомобили, которые стоят на открытых парковках, следует начинать заправлять зимним дизельным топливом раньше. Важно, чтобы с приходом морозов в баке уже было подходящее топливо”, — сказал руководитель отдела оптовых продаж Neste Eesti Урмас Куузе.

”Пока стоит осенняя погода, использовать можно дизельное топливо с уровнем морозоустойчивости до -20 градусов. В начале ноября Neste уже будет поставлять в Эстонию арктическое дизельное топливо, соответствующее зимним нормативам”, — добавил Куузе.

По словам Урмаса Куузе, зимой в Эстонии продается, в основном, дизельное топливо двух сортов: ”Уровень морозоустойчивости продающегося в Эстонии зимнего дизельного топлива класса 1 составляет до -26 градусов, а класса 2 до -32 градусов. На эстонских заправках Neste зимой продается только дизельное топлива класса 2, а также зимний Pro Diesel, выдерживающий мороз до -37 градусов”.

”Во второй половине октября минусовые температуры уже довольно вероятны. Поэтому мы начали поставки морозоустойчивого топлива заранее. Мы поставляем топливо с финских перерабатывающих заводов в Порвоо и Наантали”, — добавил Урмас Куузе.

Закон предусматривает, что с 1 октября на заправках Эстонии можно продавать летнее и зимнее дизельное топливо, а также топливо переходного периода, тогда как с 1 декабря продавать разрешается только зимнее дизельное топливо.

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