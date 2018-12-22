Neste испытывает руку-робота для заправки

Новые возможности заправки в настоящее время проходят испытания тестовой группы на станции обслуживания Силтамяки в финском городе Вантаа. Там рядом с заправочной колонкой установлена роботизированная рука, умеющая заправлять автомобиль без участия человека.

Роботизированная рука заправки Силтамяки редкое в мировом масштабе устройство. Чтобы воспользоваться им водитель должен установить на свой автомобиль специальный чип. С помощью чипа система определяет марку машины и подходящий вид топлива.

”Если испытания руки-робота пройдут успешно, мы хотим установить такие устройства и на другие заправки. Уже сегодня клиент в Финляндии может платить за топливо при помощи мобильного телефона, а в будущем заправиться будет можно, вообще не выходя из машины. Более широкое использование роботизированной руки на заправочных станциях может стать отличным решением для людей с ограниченными возможностями движения”, — сказал вице-президент Neste по маркетингу и обслуживанию Пану Копра.

Полностью автоматический магазин при заправке

Копра добавил, что Neste использует заправочную станцию Силтамяки в качестве платформы для испытания новых форм обслуживания. Там действует и открытый недавно прототип магазина при заправке нового поколения, где продаются готовые обеды, свежие продукты питания и автомобильные товары, но нет обслуживающего персонала.