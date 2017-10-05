Несколько месяцев ремонта и никакого результата: клиент Telia замучился доказывать, что планшет неисправен

Несколько месяцев обивавший пороги Telia клиент всякий раз получал обратно приобретенный планшет, который был не способен найти сеть wifi, но Telia этого не признавала. В конце концов, клиент сам продемонстрировал проблему в представительстве Telia, после чего ремонтом все-таки решили заняться.

В Комиссию по потребительским спорам обратился клиент, который купил у Telia в августе прошлого года планшет Lenovo Tab3 (TB3-X70L), заплатив за него 269 евро.

В апреле 2017-го клиент предъявил Telia официальную претензию, на том основании, что планшет перестал находить сеть wifi.

11 мая Telia отдала клиенту планшет, вернув перед тем заводские настройки программного обеспечения.

В этом же месяце клиент предъявил новую претензию, так как планшет по-прежнему ”не видел” wifi, а картинка зависала — устройство было невозможно не включить, не выключить.

Клиент ходатайствовал о замене планшета. Между тем, по оценке Telia, устройство было в полном порядке и компания потребовала от клиента возмещение за осмотр планшета — 36 евро.

Клиент прямо на месте, в представительстве Telia, проверил вместе с сотрудником компании планшет, и выяснилось, что тот действительно ”не ловит” сеть wifi. Клиент отказался забирать неотремонтированный планшет, решив выйти из договора.

Telia отправила в июне планшет в очередной раз на обслуживание. Месяцем позже Telia хотела передать клиенту отремонтированный планшет, в котором заменили материнскую плату и адаптеры wifi.

Но клиент отказался его принять, так как хотел возврата денег, на том основании, что выразил это пожелание еще в прошлый раз, а отремонтировать устройство неоднократно не удавалось. Фактически клиент не мог использовать планшет начиная с апреля.

Telia ответила клиенту, что в двух первых случаях устройство было в порядке, а на третий раз его ремонтировали. Telia осталась при своем мнении по поводу того, что после двух первых обращений в центре обслуживания протестировали планшет, установив, что он находится в рабочем состоянии.

Telia информирует, что центр обслуживания произвел гарантийный ремонт планшета, что отвечает требованиям производителя. По оценке Telia, отсутствуют основания для отказа от договора продажи. Там хотят, чтобы клиент принял отремонтированный планшет и убедился в его рабочем состоянии.

Решение комиссии по потребительским спорам

Комиссия по потребительским спорам решила, что доказаны повторные обращения клиента к Telia с той же проблемой, но наличие технического дефекта компанией не было установлено.

Telia желала отдать клиенту планшет, и только по его требованию был проведен контроль в самом представительстве Telia, в ходе которого выяснилось, что проблема присутствует.

Комиссия решила, что занимающаяся обслуживанием фирма не выявила дефект своевременно, а последующий ремонт планшета подтвердил, что претензии клиента являлись обоснованными.

Согласно решению комиссии, все это разбирательство привело к ненужной трате времени клиентом и неоправданным неудобствам.

Из-за дефекта планшета клиент не мог пользоваться им в течение нескольких месяцев. Таким образом, клиент был в праве отказаться от договора и потребовать возврата отданных за планшет денег.

Комиссия решила, что Telia должна вернуть клиенту 269 евро.