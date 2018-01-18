Неприятный сюрприз: при покупке лекарств в аптеке многим придется платить на 1 евро больше

В начале года многие пенсионеры при покупке лекарств столкнулись с неприятным сюрпризом, пишет Maaleht.

70-летняя Маре посетовала изданию, что ей пришлось выложить за свои рецептурные лекарства Adenuric и Trajenta , которые она употребляет уже давно, на несколько евро больше, хотя цены на сами лекарства не повысились.

”Если ранее Adenuric стоило 4,17, то теперь 5,28. Также на 1,11 евро больше я заплатила за Trajenta”, — рассказала пенсионерка.

”Вероятно, разница в цене связана с тем, что с начала года произошло выравнивание платы за рецепт, то есть базовой ставки самофинансирования, которая не менялась уже 15 лет”, — сообщили в Больничной кассе.

В прошлом году для лекарств, которые Больничная касса компенсирует в размере 50%, плата за рецепт составляла 3,19 евро, для всех остальных лекарств — 1,27 евро. С 2018 года плата за рецепт для всех одинакова и составляет 2,50 евро.

Тем не менее, отмечают в кассе, несмотря на то, что плата за рецепт немного выросла, было введено новое дополнительное пособие на лекарства. Кроме обычной компенсации Больничная касса дополнительно возместит расходы тем людям, которые тратят на льготные рецептурные лекарства более 100 евро в год.

Если человек тратит на льготные лекарства 100-300 евро, то ему дополнительно компенсируется 50%. В случае трат, превышающих 300 евро, компенсация составит 90%. Компенсация будет рассчитываться автоматически при приобретении в аптеке рецептурных лекарств. Самому покупателю делать ничего не надо.

Также информацию о потраченных на лекарства суммах можно посмотреть на портале eesti.ee.