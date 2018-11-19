Непригодную для питья минеральную воду Värska будут использовать для лечения носа и горла

Руководитель санатория Вярска Велло Саар сказал, что результаты исследования обеспечили всей информацией, необходимой для того, чтобы начать производство лечебных спреев для носа и горла на основе минеральной воды Вярска. ”Разумеется, подготовка займет время, но мы хотим запустить производство прямо здесь”, — отметил он. ”Поскольку наша минеральная вода ничуть не хуже иностранных аналогов, я надеюсь, что люди в будущем будут предпочитать препарат, произведенный в Сетумаа”.

По словам Саара, для него стало сюрпризом, что спрей можно использовать как для носа, так и для горла, поэтому у флакона могут появиться две отдельные насадки.

Минеральной считается вода, в которой содержится минимум 2 грамма минеральных веществ на литр, а в самой глубокой скважине Вярски этот показатель составляет 15-21 грамм. Для сравнения в морской воде содержится 33-35 граммов солей — это означает, что в отличие от воды Вярска ее, как правило, нужно разбавлять. ”Состав минеральных веществ в продаваемых в аптеках спреях тоже разный”, — сказала Энн Карро. ”В тканевой жидкости человека содержится 9 граммов солей на литр. Растворы с подобным содержанием минеральных веществ называются изотоническими, более соленые — гипертоническими, их эффект глубже и сильнее”.

Айн Раал добавил, что изотонический раствор используется, например, для увлажнения слизистых у людей, которые проводят много времени в современных офисных зданиях или в панельных домах, а гипертонический — для выведения из слизистых остатков патогенных бактерий и уменьшения отека слизистой.

Больше солей марганца

Минеральная вода Вярска содержит значительно больше лития, марганца, железа и стронция, чем продающиеся в аптеках препараты на основе морской воды, потому что она проходит через залежи минералов и подземные горные породы. К некоторым препаратам с морской водой специально добавляют соли марганца, которые хорошо избавляют от чувства дискомфорта на слизистой. Для того, чтобы начать продавать Вярску в виде спрея, нужно только удалить из состава излишек железа.

Пригодность минеральной воды Вярска для лечения инфекций верхних дыхательных путей изучали в течение года, работа велась при финансировании фонда Archimedes и санатория Вярска и ее стоимость составила 48 000 евро.

Благодаря сосновому лесу, лечебной озерной грязи и минеральной воде Вярска еще в 1971-м году была выбрана место для курортного лечения, а санаторный комплекс был открыт здесь в 1980-м году. Расположенный на берегу Псковского озера санаторий — это крупнейший работодатель в волости Сету. В главном здании проводится санаторное лечение минеральными водами и грязью, теплотерапией и тд, а расположенный неподалеку водный центр открыт для всех посетителей.