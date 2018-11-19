19.11.2018, 18:40

Непригодную для питья минеральную воду Värska будут использовать для лечения носа и горла

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rus.delfi.ee
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värska originaal
Värska OriginaalFoto: Andres Putting

Вода, поступающая из скважины, расположенной на глубине 595 метров на территории санатория Вярска, не подходит для питья из-за высокого содержания солей, поэтому до сих пор ее использовали только для лечебных ванн. Однако, результаты исследований ученых Тартуского университета показали, что данная минеральная вода подходит для лечения заболеваний носа и горла и даже имеет ряд преимуществ перед препаратами на основе океанской воды.

Профессор фармакогнозии и руководитель института фармацевтики Тартуского университета Айн Раал сказал, что вода из Вярски может лечить инфекции верхних дыхательных путей так же эффективно, как и продающиеся в аптеке препараты с океанской водой, причем ее можно использовать для промывания не только носа, но и горла. ”Результаты химических и микробиологических анализов оказались очень хорошими, и теперь нужно просто воспользоваться полученными данными”, — отметил Раал.

Ученые изучили пробы из самой глубокой скважины нр 6 на территории Вярска: вода поступает на поверхность с глубины 595 метров и так богата минералами, что не подходит для питья. В ходе проведенного старшим научным сотрудником института экологии и географии Тартуского института Энн Карро исследования сравнили состав данной минеральной воды с девятью продающимися в Эстонии препаратами, такими как Humer, Quixx, Steimar и Otrivin. До сих пор в Эстонии продавали спреи только на основе разбавленной и простерилизованной океанской или морской воды. Минеральная вода Вярска поступает же из недр земли, и она такая чистая, что не нуждается в стерилизации.

По словам Карро, они проанализировали как химический, так и микробиологический состав воды Вярска, а также сделали радиологический анализ и инфракрасную спектроскопию.

Производство запустят в Сетумаа

Руководитель санатория Вярска Велло Саар сказал, что результаты исследования обеспечили всей информацией, необходимой для того, чтобы начать производство лечебных спреев для носа и горла на основе минеральной воды Вярска. ”Разумеется, подготовка займет время, но мы хотим запустить производство прямо здесь”, — отметил он. ”Поскольку наша минеральная вода ничуть не хуже иностранных аналогов, я надеюсь, что люди в будущем будут предпочитать препарат, произведенный в Сетумаа”.

По словам Саара, для него стало сюрпризом, что спрей можно использовать как для носа, так и для горла, поэтому у флакона могут появиться две отдельные насадки.

Минеральной считается вода, в которой содержится минимум 2 грамма минеральных веществ на литр, а в самой глубокой скважине Вярски этот показатель составляет 15-21 грамм. Для сравнения в морской воде содержится 33-35 граммов солей — это означает, что в отличие от воды Вярска ее, как правило, нужно разбавлять. ”Состав минеральных веществ в продаваемых в аптеках спреях тоже разный”, — сказала Энн Карро. ”В тканевой жидкости человека содержится 9 граммов солей на литр. Растворы с подобным содержанием минеральных веществ называются изотоническими, более соленые — гипертоническими, их эффект глубже и сильнее”.

Айн Раал добавил, что изотонический раствор используется, например, для увлажнения слизистых у людей, которые проводят много времени в современных офисных зданиях или в панельных домах, а гипертонический — для выведения из слизистых остатков патогенных бактерий и уменьшения отека слизистой.

Больше солей марганца

Минеральная вода Вярска содержит значительно больше лития, марганца, железа и стронция, чем продающиеся в аптеках препараты на основе морской воды, потому что она проходит через залежи минералов и подземные горные породы. К некоторым препаратам с морской водой специально добавляют соли марганца, которые хорошо избавляют от чувства дискомфорта на слизистой. Для того, чтобы начать продавать Вярску в виде спрея, нужно только удалить из состава излишек железа.

Пригодность минеральной воды Вярска для лечения инфекций верхних дыхательных путей изучали в течение года, работа велась при финансировании фонда Archimedes и санатория Вярска и ее стоимость составила 48 000 евро.

ТОП

Благодаря сосновому лесу, лечебной озерной грязи и минеральной воде Вярска еще в 1971-м году была выбрана место для курортного лечения, а санаторный комплекс был открыт здесь в 1980-м году. Расположенный на берегу Псковского озера санаторий — это крупнейший работодатель в волости Сету. В главном здании проводится санаторное лечение минеральными водами и грязью, теплотерапией и тд, а расположенный неподалеку водный центр открыт для всех посетителей.

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