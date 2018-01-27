Неожиданный совет: выключите показ процента заряда батареи на смартфоне!

Цифры, которые показывают точный процент заряда аккумулятора смартфона или планшета — исчадие ада, от которого должен избавиться каждый уважающий себя человек. Почему? Сейчас объясним!

Первое, что вдалбливают в голову всем разработчикам мобильных приложений в их специальной Школе Для Разработчиков Мобильных Приложений — их мобильное приложение должно вызывать привыкание. Чтобы у человека вошло в привычку проверять мобильное приложение через определенные промежутки времени. В этом, говорят они, секрет по-настоящему успешного мобильного приложения.

Ок, можно быть это не первое, чему их учат. Но их этому определенно учат — на каком-то этапе.

Это был первый факт. Второй факт заключается в том, что заряд аккумулятора, выраженный в процентах, вызывает у многих людей нестерпимое желание его постоянно контролировать. Кто из даже лучших из нас не брал в руки телефон только для того, чтобы посмотреть, насколько изменилась заветная цифра?! Ну-ка, признавайтесь, какое значение вызывает у вас дискомфорт и желание подключить смартфон к источнику живительного электричества? В нашем случае это где-то 64%.

Беря в руки смартфон, чтобы проверить заветную цифру, мы заодно лезем в соцсети и прочие колеса, в которых, как заправские белочки, начинаем успешно бежать. Ок, "мы" не лезем — волевым решением все соцсети были изгнаны со смартфона (от вас того же не просим — это совет только для абсолютно хардкордных людей, бесстрашно идущих на самые жесткие психологические эксперименты над собой). Но вы-то — точно лезете! А все эти приложения, в которые вы, взяв в руки смартфон, лезете, созданы — как? Правильно — чтобы вызывать у вас привычку!

Раз — и час в соцсетях прошел! И все из-за этого проклятого заряда аккумулятора, выраженного в процентах!

Что самое интересное, и в Apple, и в Google отлично знают, что эта проклятая цифра наносит колоссальный ущерб психике людей. Именно поэтому по умолчанию и iOS, и Android ЕЕ НЕ ПОКАЗЫВАЮТ! Обе ОС обходятся простыми иконками, которые "пустеют" в соответствии с тем, как разряжается аккумулятор. Если ваш смартфон кокетливо показывает точный заряд аккумулятора в процентах, то значит вы сами когда-то в припадке безумия нашли эту опцию и включили. Своими собственными руками!

Ведь цифра — не нужна же, ну!

Если иконка аккумулятора наполовину пустая — скорее всего вы доедете с работы до дома, почитывая книжку или включив Waze. Если она скорее пустая, чем полная — лучше хотя бы на полчаса воткнуть смартфон в розетку. Ну а если она покраснела — плохо дело, энергии хватит лишь на звонок другу, и больше ни на что. Видите, как все просто устроено? И работает без всяких бесовских цифр. Попробуйте, вам понравится!