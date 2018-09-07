Неожиданно! Глава Elron ушел в отставку по личным причинам

"Мое решение подать в отставку является глубоко личным", — подчеркнул Тишлер, который считает одним из своих главных достижений доведение до конца проекта по разработке новой системы продажи билетов Elron — она должна заработать в конце 2018 года.

Совет Elron принял заявление Тишлера об уходе. До назначения нового председателя правления его обязанности будет выполнять член правления Рихо Сеппар.