Неожиданно! Глава Elron ушел в отставку по личным причинам

Председатель правления оператора эстонских региональных пассажирских поездов Elron Олле Тишлер заявил об уходе в отставку с этого поста, на котором он проработал восемь месяцев, объяснив решение личными причинами, сообщает rus.err.ee.
"Мое решение подать в отставку является глубоко личным", — подчеркнул Тишлер, который считает одним из своих главных достижений доведение до конца проекта по разработке новой системы продажи билетов Elron — она должна заработать в конце 2018 года.
Совет Elron принял заявление Тишлера об уходе. До назначения нового председателя правления его обязанности будет выполнять член правления Рихо Сеппар.