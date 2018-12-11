Неожиданная ситуация в Таллиннском аэропорту: самолет Nordica прервал разгон и вернулся в терминал

Читатель написал Delfi, что самолет Nordica CRJ900 вчера вечером якобы повернул обратно в Таллиннский аэропорт. "У взлетно-посадочной полосы самолет встречала вся спасательная служба Таллиннского аэропорта", — отметил читатель.

Пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо сказал Delfi, что самолет не поднялся в воздух. "Вчерашний рейс Таллинн-Брюссель из-за сообщения об ошибке прервал разгон на взлетно-посадочной полосе и поэтому повернул обратно в терминал. Состоялась оперативная замена самолета, и поэтому вылет задержался чуть больше, чем на полтора часа".

По словам Уйбо, все сегодняшние рейсы состоятся по плану.