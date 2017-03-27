Неотремонтированные квартиры дорожают на глазах

По оценке консультанта бюро недвижимости 1Partner Моники Муруметс, неотремонтированные квартиры в Таллинне стоят практически столько же, сколько стоят квартиры с ремонтом.

По словам Мурументс, причина этого парадокса кроется в активности мелких инвесторов, которые скупают небольшие квартиры в плохом состоянии для сдачи их в аренду или для быстрой перепродажи после такого же быстрого ремонта, передают "Деловые Ведомости".

Эксперт по недвижимости также добавила, что в спальных районах спрос превышает предложение, и потенциальные покупатели конкурируют между собой за право покупки.

Например, несколько месяцев держится спрос на трехкомнатные квартиры в Ласнамяэ на улице Кивила, и покупатель может выбирать наиболее подходящий ему вариант среди нескольких предложений, весьма отличающихся по цене.

Продавцы недвижимости по-прежнему ориентируются на цены порталов недвижимости, где есть устаревшие объявления с недостоверной информацией, поэтому цены неадекватно высокие.