Неоплаченный счет в несколько евро обернулся для потребителя нереальным требованием от инкассо-фирмы

В комиссию по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей обратился клиент фирмы по вывозу мусора OÜ Eesti Keskkonnateenused, который получил от OÜ Julianus Inkasso долговое извещение с требованием об оплате счета за 31 мая прошлого года.

Остаток счета составлял 2 евро и 76 центов, однако инкассо-фирма требует 25. Клиент считает, что поскольку счет ему предъявлен не был, то плата за взыскание неправомерна и ему должны предоставить возможность оплатить счет без оплаты услуги по взысканию.

В выставившей счет OÜ Eesti Keskkonnateenused аргументировали свое требование тем, что клиент не подписал отосланный ему договор и не предоставил контактных данных. Счет и напоминания были отосланы по указанному в регистре народонаселения адресу клиента.

Департамент отметил, что торговец не предоставил комиссии заключенного с потребителем договора, но согласился с тем, что согласно закону об услугах по переработке отходов, владелец отходов считается подключенным к услуге по вывозу мусора с момента вступления в силу выданного местным самоуправлением фирме по вывозу соответствующего разрешения.

Поскольку закон об отходах не регулирует условия выполнения обязательств между потребителем и перевозчиком, при решении споров следует исходить из обязательственно-правового закона. Так как торговец не предоставил комиссии доказательств обратного, последняя пришла к выводу, что тот передал требование инкассо-фирме после окончания разрешения на вывоз мусора, поэтому при оценке расхода следует исходить из статьи первой соответствующего закона (расход на востребование во время действия договора). Во время действия договора действующий в экономической и профессиональной сфере кредитор имеет право отослать потребителю по факту каждого подлежащего возврату требования лишь одно напоминание стоимостью до 5 евро. А поскольку торговец не смог доказать потребителю факт отправки письма с напоминанием об уплате долга, то у него отсутствуют и основания требовать с него какую-либо плату за востребование.

Кроме того, департамент отмечает, что по закону потребитель имеет право требовать уменьшения неразумно большого расхода на востребование до разумных пределов.

В свете перечисленных выше фактов комиссия пришла к выводу, что требование потребителя обоснованно и его следует удовлетворить.