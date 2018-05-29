29.05.2018, 16:20

Необычная услуга: в кассах магазинов Coop теперь можно снимать наличные

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rus.delfi.ee
EST 24
Coop Konsum Mustvee
Foto: Anni Õnneleid

Coop Eesti, крупнейшая в Эстонии сеть розничной торговли, предлагает со вторника, 29 мая, возможность снимать наличные в кассах своих магазинов. С сегодняшнего дня можно снимать наличные примерно в 120 магазинах Coop, а к концу лета — во всех 350 магазинах Coop в Эстонии.

Председатель правления Coop Eesti Яанус Виханд отметил, что услуга снятия наличных была добавлена в соответствии с миссией Coop: поддерживать жизнь в каждом уголке Эстонии.

”В последние годы крупные банки постоянно уменьшают количество своих банкоматов в мелких населенных пунктах нашей страны, но мы знаем, что наличные особенно востребованы именно вне главных городов. Именно поэтому мы создали общенациональную сеть для снятия наличных инновационным образом, непосредственно в магазинах Coop”, — пояснил он.

Яанус Виханд подчеркнул, что данный проект служит отличным примером того, как потребительские кооперативы играют активную роль в развитии местной жизни: в то время как многие учреждения и предприятия закрывают свои представительства в небольших населенных пунктах, потребительские кооперативы заполняют эти пробелы в местных общинах.

Техническое решение данной услуги было разработано в сотрудничестве с компанией MasterCard, которая вместе с предприятиями розничной торговли уже запустила ряд подобных решений для снятия наличных в ряде регионов мира.

Клиенты Coop Pank и Swedbank могут снимать наличные в кассах магазинов Coop без платы за обслуживание, но при этом нужно одновременно совершить покупку на сумму не менее 1 евро. Клиенты других эстонских и зарубежных банков могут пользоваться этой услугой, если их банк не запретил подобные услуги, причем за каждое снятие наличных в магазинной кассе взимается плата за обслуживание.

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк сказал, что уникальная стратегия банка заключается в оказании простых банковских услуг в рамках интеграции с розничной торговлей.

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”Первым шагом стало предоставление прошлой осенью нашим клиентам возможности открывать банковские счета и оформлять банковские карточки прямо в магазинах. Сегодня это можно делать уже в 16 конторах и 28 банковских пунктах по всей Эстонии. Предоставление возможности снятия наличных — очередной логичный этап воплощения в жизнь нашей стратегии”, — добавил Маргус Ринк.

Эде Раагметс, директор подразделения координирования услуг в Swedbank, отметила, что несмотря на нарастающую дигитализацию банковского сектора и стремление многих клиентов совершать операции с деньгами через интернет-банк и мобильный банк, вполне очевидно, что потребность в наличных исчезнет еще не скоро.

”В этом контексте следует упомянуть запущенный два года назад проект сотрудничества с органами местного самоуправления и компаниями в секторе розничной торговли — мы начали предлагать своим клиентам повседневную возможность снятия наличных без платы за услугу в 40 магазинах по всей Эстонии. Поскольку данная услуга была воспринята положительно даже в этом ограниченном масштабе, мы вместе с Coop разработали решение, позволяющее сделать такое снятие наличных доступным всем жителям Эстонии”, - пояснила Эде Раагметс.

Снятие наличных в кассе магазина похоже на привычное получение денег из банкомата: клиент перед оплатой покупки сообщает кассиру желаемую сумму наличных и набирает PIN-код своей банковской карточки на платежном терминале. Затем работник магазина выплачивает ему желаемую сумму из кассы, и эта сумма снимается с его банковского счета. За один раз можно снять не менее 5 и не более 100 евро. Шаг снятия наличных составляет 5 евро, то есть можно снять 10, 15, 20 и т.д. евро.

С 29 мая наличные можно снимать в магазинах 8 потребительских кооперативов Coop. Вот их названия: Harju Tarbijate Ühistu, Tartu Tarbijate Kooperatiiv, Kilingi-Nõmme Majandusühistu, Saaremaa Tarbijate Ühistu, Abja Tarbijate Ühistu, Haapsalu Tarbijate Ühistu, Hiiumaa Tarbijate Ühistu и Rapla Tarbijate Ühistu. Магазины, выдающие наличные, помечены специальными наклейками Coop Sula. С их перечнем можно ознакомиться на сайте Coop Eesti. Остальные магазины Coop начнут предлагать возможность снятия наличных к концу лета.

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