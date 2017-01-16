Лийзи Кууск шьет одежду, шлифует стены и машины, строит мебель и приносит автомобилям призовые места на конкурсах красоты, пишет Eesti Päevaleht.

”Клиенты находят меня сами, мне не нужна реклама”, — говорит проживающая в 22 км от Вильянди седельщица. Сейчас она занимается строительством сидений для Porsche 911 1967 года.

За свою не очень долгую жизнь женщина училась на портниху, плиточника, отделочника, автомаляра, сварщика. Некоторое время она одновременно занималась шитьем, шпаклевочными и малярными работами.

После рождения ребенка к ней пришел один житель деревни и спросил, умеет ли она шить автомобильные сиденья. Лийзи ответила, что можно попробывать. Так, она сделала свою первую работу — сиденья для Ford LTD 1960 года. Результат и процесс ей понравился, и в прошлом году она освоила еще и профессию седельщика.



Несколько месяцев назад женщина основала фирму LK Leatherworks. Для того, чтобы купить свою первую машинку для пошива кожаных изделий, Лийзи продала мотоцикл для мотокросса. Услуги Лийзи не из дешевых, но цену выбором материала определяет сам клиент. По словам женщины, сложность работы зависит от размера автомобиля: чем он меньше, тем более трудоемким будет процесс. ”Очень сложно придумать, как соединить все швы, чтобы это выглядело красиво и чтобы кожа держала правильную форму”, — говорит она.

Лийзи хочет быть сама себе работодателем, сама планировать свое время и сохранять свободу. ”У меня маленький ребенок и я хочу проводить с ним время. Эту работу нельзя делать, когда не вдохновения — ничего не получится”, — подчеркивает она.