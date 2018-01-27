27.01.2018, 18:30

Необлагаемый доход в 500 евро для всех обошелся бы стране в 150 млн евро

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rus.delfi.ee
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Eurod
EurodFoto: Madis Veltman

Если бы государство хотело обеспечить всем жителям страны не облагаемый налогом доход в 500 евро, то это обошлось бы в 150 миллионов евро в год, сообщило Министерство финансов.

С нового года не облагаемый налогом доход составляет 500 евро для тех, кто зарабатывает до 1200 евро в месяц. Потом чем больше ежемесячный доход, тем меньше необлагаемый минимум, а с зарплатой 2100 и выше необлагаемый доход отсутствует.

Данную систему неоднократно критиковали из-за сложности, а многие посчитали ее нечестной. Реформист Юрген Лиги в декабре высказался, что необлагаемый доход мог бы составлять 500 евро для всех эстоноземельцев.

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