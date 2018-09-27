27.09.2018, 19:00

Неновость: цены на пиво в Латвии — сравнительно народные. А что в Литве?

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фото с пивного прилавка
Ольга Привалова
Ольга Привалова
 
EST 4
Неновость: цены на пиво в Латвии — сравнительно народные. А что в Литве?
Mobiilifoto: Olga Privalova

На прошлой неделе журналист Delfi побывала в литовском городе Каунас и поинтересовалась, сколько там стоит пиво? Быть может, туда выгодно совершить алкотур? Фотографии сделаны в одном сетевом продуктовом магазине.

На них видно, что ”обычное” — не крафтовое, но и не самое дешевое — местное пиво стоит в районе 1-1.10 евро за поллитра, плюс 10-центовый залог за тару. По меркам Эстонии это — сравнительно гуманно: у нас продукт подобного количества и качества стоит приблизительно от полутора евро. Это если не учитывать скидки, да и в целом считать ”в среднем по больнице”.

Справедливо ли в данном случае утверждать, что средний житель Литвы может в материальном плане позволить себе выпить больше пенного, нежели средний эстоноземелец? Отнюдь. Для сравнения посмотрим на уровни средних зарплат в двух прибалтийских странах.

В настоящий момент средняя зарплата в Литве на 40% ниже, чем в Эстонии, утверждает глава Финансового института Swedbank в Литве Юрате Цвиликене. Статистика показывает, что зарплаты росли быстрее цен. Средняя зарплат в Литве уже выше 900 евро "на бумаге". По последним же данным Министерства финансов Эстонии, средняя зарплата у нас вырастет в этом году до 1307 евро в сравнении с прошлогодними 1221, а в будущем году достигнет 1385 евро.

Однако неновость, что с течением времени в обеих странах продукты и услуги дорожают. Экономист, докторант Вильнюсского университета Юстинас Мундейкис отметил, что на рост цен, помимо прочего, повлияло и повышение минимальной зарплаты — с 2014 года она увеличилась больше чем на 38%: с 289 до 400 евро. В Эстонии эти показатели составляют 355 и 500 евро соответственно.

Тем не менее, редакция Delfi напоминает: вне зависимости от географии, уровня инфляции, системы акцизов и размера кошелька чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред вашему здоровью!

Tallinn Hockey weekend
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