Неновость: цены на пиво в Латвии — сравнительно народные. А что в Литве?

На них видно, что ”обычное” — не крафтовое, но и не самое дешевое — местное пиво стоит в районе 1-1.10 евро за поллитра, плюс 10-центовый залог за тару. По меркам Эстонии это — сравнительно гуманно: у нас продукт подобного количества и качества стоит приблизительно от полутора евро. Это если не учитывать скидки, да и в целом считать ”в среднем по больнице”.

Справедливо ли в данном случае утверждать, что средний житель Литвы может в материальном плане позволить себе выпить больше пенного, нежели средний эстоноземелец? Отнюдь. Для сравнения посмотрим на уровни средних зарплат в двух прибалтийских странах.

В настоящий момент средняя зарплата в Литве на 40% ниже, чем в Эстонии, утверждает глава Финансового института Swedbank в Литве Юрате Цвиликене. Статистика показывает, что зарплаты росли быстрее цен. Средняя зарплат в Литве уже выше 900 евро "на бумаге". По последним же данным Министерства финансов Эстонии, средняя зарплата у нас вырастет в этом году до 1307 евро в сравнении с прошлогодними 1221, а в будущем году достигнет 1385 евро.