Немецкий эксперт: США проводят энергетическую политику за счет Европы

США объявили экспорт газа приоритетом с целью укрепить свою экономику и внешнюю политику. Этим объясняются планы ввести санкции в отношении поставок газа из РФ в Европу, считает немецкий эксперт.

Планируя ввести санкции на поставки газа и нефти в Европу, США руководствуются своими экономическими интересами и стремятся укрепить свою власть. Такое мнение высказала эксперт в области энергетики Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert) в интервью немецкой газете Passauer Neue Presse в пятницу, 21 июля. "Идет борьба вокруг углеводородных энергоресурсов", — считает сотрудница Немецкого института экономических исследований (DIW).

По ее словам, речь идет об экономических интересах Америки за счет Европы и России. США объявили экспорт газа приоритетом с целью укрепить свою экономику и внешнюю политику. Этим объясняется негативное отношение к проекту трубопровода Nordstream 2, по которому планируется поставлять российский газ в Западную Европу, а также мотивированные политикой Кремля в отношении Украины санкции в отношении российских энергетических концернов, считает Кемферт.