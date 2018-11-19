Немецкий эксперт: Европа заинтересована в российском газе

- Немецкие фирмы уже вышли из проекта. Теперь они не являются собственниками "Северного потока" вместе с "Газпромом", а лишь принимают финансовое участие в проекте. Их вклад равен пятидесяти процентам инвестиционных расходов, но он может быть оплачен самим "Газпромом" с тем, чтобы нажим на немецкие фирмы в связи с этим финансированием не повредил проекту.

- Какие цели преследуют США, торпедируя проект "Северный поток-2"?

- Ближайшей целью, безусловно, является защита Украины. При работе "Северного потока" с полной нагрузкой украинская экономика потеряет в год от двух до трех миллиардов долларов поступлений за транзит. И США хотят поддержать Украину экономически с тем, чтобы эти доходы от транзита остались.

Но долгосрочной целью, по моим предположениям, является полное вытеснение "Газпрома" с европейского рынка, по меньшей мере, попытка затруднить поставки через Балтику по "Северному потоку-1" и "Северному потоку-2". С тем, чтобы американский сжиженный газ, а также газ других поставщиков из Европы и со всего мира занял бы лучшие рыночные позиции. По моему мнению, речь идет о стремлении США в целом ограничить российское влияние, так как они рассматривают "Газпром" и отношения в сфере энергетики как инструменты Кремля.

- Сторонники теории заговора в России считают, что цель американцев — поставлять Европе свой сжиженный газ вместо российского. Насколько такой сценарий реалистичен?

С позиций сегодняшнего дня это нереалистично. Сжиженный газ дороже трубопроводного, прежде всего, из России, и он поставляется, в основном в Юго-Восточную Азию, где цены на газ выше. Конечно, в будущем это может измениться, но пока предположения о том, что сжиженный газ из США и других стран будет конкурентоспособным, являются чисто умозрительными рассуждениями.

Я думаю, что для США речь идет не об этой конкретной экономической цели, а об общем сигнале, об общей политической акции.

- В Германии уже существует планы по строительству терминалов по приему сжиженного газа. Насколько в этой ситуации вообще есть потребность в дополнительных объемах газа из России?

- В Германии существуют лишь намерения построить терминал для переработки сжиженного газа. Это дополнительное поддерживающее мероприятие немецкой энергетической политики и одновременно знак для американской администрации с тем, чтобы показать, что Германия полностью не закрыта для импорта газа из других стран. Большого значения это не имеет, так как объемы сжиженного газа, которые могут прийти в Европу, не сравнимы с поставками, поступающими по трубопроводам.

С точки зрения не только Германии, но и других европейских потребителей, газ из России гораздо значительнее по объему и надежнее, чем сжиженный газ. Трубопроводы построены, и газ течет по ним десятки лет, в то же время поставщики сжиженного газа лабильны и могут отправить его куда-то в другое место.

Поэтому европейские покупатели по-прежнему заинтересованы в российском газе.

- "Северный поток-2" — это 55 миллиардов кубометров газа в год. Но этот газ фактически предназначен для других стран Европы, сама Германия не нуждается в таких дополнительных объемах…

- Часть объемов газа может остаться в Германии или быть направлена в западном направлении, в Голландию, Францию, даже в Великобританию. Но прежде всего речь идет о южном направлении — это Чехия, Австрия. Этот газ может быть направлен в страны южной Европы до тех пор, пока в Западную Европу не начнет поступать газ по "Турецкому потоку". Германия в данном случае это в большей степени распределительный центр для российского газа, чем его конечный потребитель. Конечные потребители находятся в разных странах Европы.

- Насколько Европа заинтересована в "Турецком потоке"?

- По меньшей мере, это должно заинтересовать Италию. Италия снабжается через Австрию, и если транзит через турецкие сухопутные газопроводы уменьшится — он не исчезнет полностью, но будет сокращен наполовину или на две трети — то страна начнет испытывать проблемы. В этих условиях Италия будет заинтересована в поставках газа через Турцию, Грецию, Албанию по морю. Однако речь идет об ограниченных объемах.

По плану, первая ветка "Турецкого потока" предназначена для замещения импорта газа через Украину в Турцию. И только по второй ветке, мощностью примерно в 16 млрд м³ в год, газ может пойти в Италию. Причем его объемы будут меньше, чем сейчас Италия получает через Австрию. Это означает, что можно предположить дальнейшее увеличение мощности "Турецкого потока" — или же поставки газа в Италию пойдут через другие страны. Сегодня европейские страны представляют собой объединение с тесно переплетенными газовыми артериями, так что вопрос, кто кому поставляет, менее значим, чем прежде.