Немецкий эксперт: Европа заинтересована в российском газе

Роланд Гётц: Это трудно оценить. Все зависит от того, какие меры предпримут США. До сих пор существует только потенциальная вероятность того, что президент Трамп даст свое согласие на введение дальнейших санкций против Nord Stream (компания-оператор газопровода. — Ред.) и "Газпрома". Какие из этих санкций будут реализованы, мне в настоящее время неизвестно. И я не могу оценить, смогут ли они оказать влияние на строительство "Северного потока" и введение его в эксплуатацию.

- Но может ли давление США вынудить немецкие компании выйти из этого проекта?

- Немецкие фирмы уже вышли из проекта. Теперь они не являются собственниками "Северного потока" вместе с "Газпромом", а лишь принимают финансовое участие в проекте. Их вклад равен пятидесяти процентам инвестиционных расходов, но он может быть оплачен самим "Газпромом", с тем, чтобы нажим на немецкие фирмы в связи с этим финансированием не повредил проекту.

- Какие цели преследуют США, торпедируя проект "Северный поток-2"?

- Ближайшей целью, безусловно, является защита Украины. При работе "Северного потока" с полной нагрузкой украинская экономика потеряет в год от двух до трех миллиардов долларов поступлений за транзит. И США хотят поддержать Украину экономически с тем, чтобы эти доходы от транзита остались.

Но долгосрочной целью, по моим предположениям, является полное вытеснение "Газпрома" с европейского рынка, по меньшей мере, попытка затруднить поставки через Балтику по "Северному потоку-1" и "Северному потоку-2". С тем, чтобы американский сжиженный газ, а также газ других поставщиков из Европы и со всего мира занял бы лучшие рыночные позиции. По моему мнению, речь идет о стремлении США в целом ограничить российское влияние, так как они рассматривают "Газпром" и отношения в сфере энергетики как инструменты Кремля.

- Сторонники теории заговора в России считают, что цель американцев — поставлять Европе свой сжиженный газ вместо российского. Насколько такойсценарий реалистичен?

С позиций сегодняшнего дня это не реалистично. Сжиженный газ дороже трубопроводного, прежде всего, из России, и он поставляется, в основном в Юго-Восточную Азию, где цены на газ выше. Конечно, в будущем это может измениться, но пока предположения о том, что сжиженный газ из США и других стран будет конкурентоспособным, являются чисто умозрительными рассуждениями.

Я думаю, что для США речь идет не об этой конкретной экономической цели, а об общем сигнале, об общей политической акции.

- В Германии уже существует планы по строительству терминалов по приему сжиженного газа. Насколько в этой ситуации вообще есть потребность в дополнительных объемах газа из России?

- В Германии существуют лишь намерения построить терминал для переработки сжиженного газа. Это — дополнительное поддерживающее мероприятие немецкой энергетической политики и одновременно знак для американской администрации, с тем, чтобы показать, что Германия полностью не закрыта для импорта газа из других стран. Большого значения это не имеет, так как объемы сжиженного газа, которые могут прийти в Европу, не сравнимы с поставками, поступающими по трубопроводам.

С точки зрения не только Германии, но и других европейских потребителей, газ из России гораздо значительнее по объему и надежнее чем сжиженный газ. Трубопроводы построены, и газ течет по ним десятки лет, в то же время поставщики сжиженного газа лабильны и могут отправить его куда-то в другое место.

Поэтому европейские покупатели по-прежнему заинтересованы в российском газе.

- "Северный поток-2" — это 55 миллиардов кубометров газа в год. Но этот газ фактически предназначен для других стран Европы,сама Германия не нуждается в таких дополнительных объемах…

- Часть объемов газа может остаться в Германии или быть направлена в западном направлении, в Голландию, Францию, даже в Великобританию. Но прежде всего речь идет о южном направлении — это Чехия, Австрия. Этот газ может быть направлен в страны южной Европы, до тех пор, пока в Западную Европу не начнет поступать газ по "Турецкому потоку". Германия — в данном случае это в большей степени распределительный центр для российского газа, чем его конечный потребитель. Конечные потребители находятся в разных странах Европы.

- Насколько Европа заинтересована в "Турецком потоке"?