Немецкие эксперты прогнозируют рост зависимости Европы от природного газа

Германия и другие страны Европы в будущем будут еще больше, чем прежде, зависеть от поставок природного газа. Об этом говорится в ежегодном исследовании германского Федерального института геологических наук и сырьевых ресурсов (BGR), результаты которого опубликованы на сайте ведомства во вторник, 12 декабря.

Проанализировав данные за 2016 год, эксперты пришли к выводу, что, несмотря на то, что у европейских стран есть доступ к большому объему мировых резервов природного газа, "геополитические риски остаются ключевым фактором газоснабжения". В связи с этим "из-за сокращающейся добычи природного газа растет зависимость Германии и Европы от импорта".

Германия — крупнейший импортер, но цены на электричество стабильны

Германия является крупнейшим в мире импортером природного газа: в 2016 году почти четверть (23%) общего объема поставленного в Европу голубого топлива пришлась на ФРГ, сообщается в отчете.

При этом, по данным потребительского портала Verivox, цена на электроэнергию в Германии в следующем году останется стабильной. В 2017 году стоимость 1 квт/час впервые за последние 12 лет опустилась до отметки ниже 6 центов.

В России, Иране и Катаре — более половины общемировых резервов газа

В число важнейших поставщиков природного газа на территорию ФРГ, помимо стран Персидского залива, входит Россия. По данным GBR, на членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и Содружества Независимых Государств (СНГ), куда входит и РФ, приходится большая часть общемировых резервов природного газа (81%). При этом почти 54% общего объема голубого топлива сконцентрировано в России, Иране и Катаре.