17.03.2017, 09:13

Немецкая торговая сеть Lidl придет в Эстонию

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rus.delfi.ee
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Немецкая торговая сеть Lidl придет в Эстонию
Foto: Philippe Wojazer / REUTERS

По данным источников Aripäev, немецкий концерн Lidl очень тихо, не привлекая внимания, но планирует свое расширение в Эстонию, передают ”Деловые Ведомости”.

В течение пары лет концерну нужно будет подыскать десять мест, чтобы приобрести землю и построить магазины. В каждом из таких мест должно быть как минимум 20 000 жителей. Lidl планирует выиграть примерно 5% от эстонского рынка.

"Действуют тихо, чтобы никто не услышал", — сказал изданию источник, хорошо знакомый с рынком. Эти предосторожности нужны потому, что при фигурировании имени Lidl цена не землю повысится на пару десятков процентов.

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