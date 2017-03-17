Немецкая торговая сеть Lidl придет в Эстонию

По данным источников Aripäev, немецкий концерн Lidl очень тихо, не привлекая внимания, но планирует свое расширение в Эстонию, передают ”Деловые Ведомости”.

В течение пары лет концерну нужно будет подыскать десять мест, чтобы приобрести землю и построить магазины. В каждом из таких мест должно быть как минимум 20 000 жителей. Lidl планирует выиграть примерно 5% от эстонского рынка.

"Действуют тихо, чтобы никто не услышал", — сказал изданию источник, хорошо знакомый с рынком. Эти предосторожности нужны потому, что при фигурировании имени Lidl цена не землю повысится на пару десятков процентов.