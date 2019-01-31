Нельзя топтать имя Аллаха: мусульмане потребовали отозвать кроссовки Nike, усмотрев в их эмблеме оскорбление

Мусульманская часть аудитории марки посчитала, что центральный фрагмент эмблемы практически аналогичен арабскому написанию слова "Аллах".

Петиция на сайте change.org набрала уже более 18 тыс. подписей.

What a shame! @Nike act #blasphemous by writing #Allah on "Air Max 270 Trainers". You should #remove all the articles atonce & stop further production. This world is for #love, don't fill it with #HATE. Its not only #offensive to #Muslims rather offensive to the whole #mankind pic.twitter.com/kRJcKlfviP — umar ishaque butt (@capisces) 29 January 2019

"Размещение имени бога на обуви — возмутительный и ужасающий поступок со стороны Nike", — утверждает автор петиции Сайка Норин.

Она отметила, что логотип располагается в разных частях кроссовка, в том числе, и на подошве, "которую неизбежно будут топтать, бить о землю и пачкать грязью или даже нечистотами".

Она напомнила, что в 1997 году Nike уже отзывала партию продукции из-за такого же сходства.

Nike объявила, что изображение является стилизованной версией товарного знака Air Max. "В наши намерения не входило любое иное восприятие значения. Nike уважает все религии, мы очень серьезно рассматриваем подобные выражения обеспокоенности", — говорится в пресс-релизе.